Ella Luna denkt terug…

Vandaag – vrijdag 1 april – brengt ook Ella Luna uit Oudenburg een nieuwe single uit. Deze allernieuwste single van haar is er ééntje om even stil bij te staan..

‘Compagnon de route’ werd op haar lijf geschreven door het trio Vincent Pierins, Udo Mechels en Patrick Hamilton, waarvan deze laatste ook de productie op zich nam. ”Ik vroeg m’n producer om een rustige, gevoelige song te schrijven en ik ben zo blij met het resultaat. Het is zo mooi geworden en geeft me rust”, aldus Ella Luna. De boodschap kan door iedereen anders worden geïnterpreteerd maar dat er menig traantje zal weggepinkt worden, is zeker. “De supermooie tekst die Udo schreef, raakt me heel diep. Het gaat over iemand verliezen, je ‘Compagnon de route’. Ieder van ons maakt dit mee, het is een deel van het leven maar het doet toch altijd heel veel pijn als je iemand die je dierbaar is, moet afstaan, op welke manier ook. Mijn twee beste vriendinnen ben ik verloren aan ziekte en een spijtig ongeval. Ik hoop dan ook dat heel veel mensen zich gaan kunnen vinden in deze song,” zegt Ella Luna. (PADI)

Compagnon de route’ is vanaf 1 april te streamen op alle digitale platformen en wordt uitgebracht op het Starbridge Records label. Social media :

https://www.facebook.com/Ella-Luna-370444516793724/ – https://www.instagram.com/ellalunamusic/