Ella Luna brengt ook Franstalige versie van ‘Compagnon De Route’ uit

Ella Luna uit Oudenburg bracht maar liefst al veertien songs uit in vier jaar tijd. Sommige van deze liedjes bracht ze uit in zowel het Nederlands als het Frans. De zangeres houdt van de Franse taal. “Ik ben opgegroeid met talen, want mijn ouders hebben een autobedrijf in Roksem (Oudenburg) waar de export centraal staat”, zegt ze.

Begin april bracht ze een Vlaamse versie uit van ‘Compagnon De Route. “Die draait goed. Binnen een tweetal weken komt de Franstalige single uit. Ik heb veel Franstalige fans en dus besloten we die single ook in ’t Frans uit te brengen. Snap ik, want ze begrijpen niets van onze taal. ’t Is wel heel mooi in ’t Frans en die song klinkt ook anders in het Frans. Weet je, ik heb iets met talen. Dat is al van toen ik nog klein was. Mijn ouders hebben een autobedrijf in Roksem en doen ook export. Er komen dus veel mensen over de vloer en dus hoorde ik al van jongs af verschillende talen weerklinken.”

Ella Luna bracht al veertien nummers uit in vier jaar tijd. Dat is gigantisch veel. De zangeres zie je echter nergens optreden. “Dat klopt”, geeft ze toe. “Ik kan dat nu echt niet combineren met mijn job bij mijn ouders in de zaak. Misschien moet ik ooit een keuze maken, maar voorlopig blijven we singles uitbrengen. Op die manier probeer ik mijn bekendheid wat op te krikken. Het zingen zal ik nooit laten, want ik doe dat heel graag”, besluit ze, waarna ze stilstond bij de toekomst. “We plannen ook nog iets met Ronn Moss. En na ‘Ik Mis Je Zo’ en ‘Liever Vrij’ zal ‘Compagnon De Route’ dus de derde single zijn die ik zowel in het Nederlands als in het Frans uitbreng. (PADI)

Op zondag 1 mei praat Ella Luna tussen 10 en 12 uur in het programma Herbert op MENT TV.