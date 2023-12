Elise Lagrou uit Wingene schittert tijdens première kerstmusical rond daklozenproblematiek in Antwerpen

Wingene boven tijdens de première van de musical ‘Home for Christmas’ in Schouwburg Luchtbal in Antwerpen. De tienjarige Elise Lagrou uit Wingene deed dat immers schitterend als de ‘jonge Carol’, de ‘mini-me’ versie van grande dame Deborah De Ridder.

Deze musical is een verrassende en hartverwarmende bewerking van ‘A Christmas Carol’ van Charles Dickens, waarin kinderen van 7 tot 14 jaar, en volwassenen ook de helaas bitter actuele daklozenproblematiek niet uit de weg. De 10-jarige Elise Lagrou uit Wingene wist een heel mooie rol in de cast te strikken en speelt als ‘jonge Carol’ de ‘mini-me’-versie van grande dame Deborah De Ridder, die in deze productie na meer dan 3 jaar haar musicalcomeback maakt en de hoofdrol speelt (7 jaar na haar laatste hoofdrol als Evita) als de norse en verzuurde burgemeester Carol. (PADI)

Elise Lagrou net na de première. © PADI/Peter

Speelperiode: van 22 december tot en met 7 januari in Schouwburg Luchtbal in Antwerpen. Info en tickets: www.singingfactory.be