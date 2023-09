Eline Persyn uit Kemmel danst én zingt bij Luc Steeno tijdens ‘Kustschlagerfestival’ in De Panne

De 26-jarige Eline Persyn uit Kemmel zal woensdagnamiddag 13 september niet vlug vergeten, want tijdens het Kustschlagerfestival in het Proximus Theater in Plopsaland De Panne mocht ze niet enkel met haar sjaal promotie maken voor haar idool Luc Steeno, maar mocht ze ook op het podium plaatsnemen om mee te zingen en te dansen.

De mama van Eline zei dat haar dochter in goede handen is in De Lovie in Poperinge. Eline is al een hele periode fan van Luc Steeno. Het was dan ook niet de eerste keer dat ze eens samen met Luc op een podium stond, maar wél de eerste keer dat ze dat mocht doen in het Proximus Theater in De Panne. Luc zong een lied, Eline mocht meezingen, waarna ze een klinkende zoen kreeg van haar idool. Voor Eline kon haar dag niet meer stuk. (PADI)

Luc en Eline © PADI/Daniël

Nog één keer Kustschlagerfestival op woensdag 20 september vanaf 14 uur met optredens van Vanessa Chinitor, Paul Bruna en Christoff. Eén ticket kost in voorverkoop 25 euro en aan de deur 30 euro. Info: 0496 36 90 74 – www.kustschlagerfestival.be.

Eline amuseerde zich op het podium. © PADI/Daniël