Elijah Soetaert uit Langemark ontmoet zijn idool Kabouter Plop in Asse: “Ik wil Kabouter Plop opvolgen wanneer hij met pensioen gaat!”

De negenjarige Elijah Soetaert uit Langemark beleefde een onvergetelijke namiddag en avond. Hij was present op de première van de nieuwe Plop-show ‘Samen kamperen’ in CC Asse. Groot was zijn verbazing toen hij na voorstelling een persoonlijke babbel mocht slaan met Kabouter Plop en zijn medekabouters. Elijah maakte van de gelegenheid gebruik om tegen Kabouter Plop het volgende te zeggen: “Ik wil Kabouter Plop opvolgen wanneer hij met pensioen gaat!”. Kabouter Plop luisterde aandacht en beloofde van hem ooit te contacteren.

Elijah is de oudste zoon van Jisreel Soetaert en Jolien Sinnaeve uit Langemark. Hij heeft nog twee zusjes van 4 en 8, en één broertje van 6. Hij zit in het vierde leerjaar in VBS Langemark. Elijah is al lang fan van Kabouter Plop. “Hij was pas twee jaar toen Kabouter Plop zijn idool is geworden”, zegt mama Jolien. “Ik had nog een oude Plopmuts in de verkleedkoffer zitten uit mijn kindertijd. Hij vond dat de max om op zijn hoofd te zetten. Hij genoot enorm van de Plopliedjes, waar hij als klein manneke enorm graag op meedanste. Hoe ouder hij werd, hoe meer hij ook de shows en films wilde zien en echt van genoot om naar te kijken. Ondertussen heeft hij al de Kabouter Plopshows die op Streamz staan al meerdere keren bekeken. Heel de collectie Plopfilms zijn hier ondertussen ook volledig en hebben de tijd niet om stof te vatten”, lacht Jolien, die daarna ernstig zei: “Elijah heeft een vermoeden van autisme (ass), waardoor hij zijn hele focus legt op een bepaalde interesse. Bij hem is dit dus sinds zijn jonge jaren Kabouter Plop. In de rol van Kabouter Plop kruipen is voor hem een vlucht uit de drukte van de maatschappij. Op zijn eigen gemaakte podium met zijn Plopkostuum aan, kruipt hij volledig in zijn eigen kabouter wereldje. Hij haalt ook inspiratie uit de reeks. Hij bestudeert Kabouter Plop van kop tot teen. Van het zetten van zijn voeten tot de gebaren van zijn handen, enkel de stem nadoen lukt nog niet.”

Even poseren bij zijn idool, maar dan was het aan een fotowand. © PADI

Elijah treedt ook op in zijn eigen huiskring. “Wij zijn dan ook bijna wekelijks uitgenodigd naar zijn Plopshow. Hij oefent de hele week allerlei dansjes op Plopmuziek, knutselt van alles in elkaar. Ook zijn zussen en broertje, neefjes en nichtjes moeten dan natuurlijk deel uit maken van de show, want de échter Plop staat ook niet alleen op het podium. De tafel in de speelruimte wordt dan omgebouwd tot een podium en de dekentjes van in de zetel worden het doek dat opengaat. Hij let op alle details en je ziet dit terugkomen in zijn eigen spel. Doorheen de jaren heeft hij allerlei podium attributen verzameld van zijn verjaardagscentjes, zoals een box met micro en lichten voor zijn kinderpodium. Dit maakt zijn show dan ook levensecht!”

Ook broertje Nathan mocht even bij het gezelschap staan. © PADI

Tijdens de première kon Elijah zich uitleven. We waren getuige hoe hij vanop zijn zitplaats tijdens de liedjes al rechtstaand alle bewegingen van de echte Plop kon nadoen. Het eerste wat hij vroeg na de Plopshow ‘Samen kamperen’ was: mama zouden ze nog die melkherberg van Plop gebruiken? Ik heb dit nog niet voor mijn show’. “We mogen ons dus volgend weekend al aan een nieuwe show verwachten hier”, lacht mama Jolien. Is het zijn droom om ook acteur te worden? Om mee te spelen bij Kabouter Plop? “Zijn droom was een ontmoeting met Plop en eens samen te mogen optreden, een liedje te dansen met Kabouter Plop. Eén van zijn dromen kwam dit weekend al in vervulling, want hij mocht na de première op het podium en natuurlijk mocht hij een praatje slaan met de échte Kabouter Plop. Elijah is nu een geboren kleine acteur, maar hij wilt specifiek ooit Kabouter Pop opvolgen wanneer hij ooit op pensioen gaat. Acteerschool staat dan ook al op zijn lijstje voor later.”

Elijah en Nathan © PADI

Wat vond Elijah van die ontmoeting? “Hij praat er nog iedere dag van alsof hij het nog niet kan geloven dat hij Kabouter Plop echt heeft mogen ontmoeten. Het was niet enkel een foto, Kabouter Plop nam dan ook nog eens in alle drukte de tijd om samen met hem een praatje te maken. Dit was voor Elijah enorm speciaal. Elijah heeft wat moeilijke weken achter de rug, maar het geluk droop van hem af toen hij Kabouter Plop in het echt mocht spreken. ‘Wat is Kabouter Plop een vriendelijke en lieve man’, zei hij ‘s avonds in zijn bedje toen hij met een stralende glimlach ging slapen.” Als aandenken heeft Elijah dan ook een mooie foto, samen met Kabouter Plop en zijn vrienden, die nu al in heel Langemark wordt getoond aan iedereen die hij kent. Binnenkort krijgt hij de foto ook op canvas om in zijn kamertje boven zijn bedje te hangen. Want dit was een ontmoeting om nooit meer te vergeten en om altijd te koesteren!”, besluit mama Jolien. (PADI)

Zijn eigen Plop-decor. © Jolien

In onze provincie zie je de nieuwe Plopshow nog in Waregem en Blankenberge. Zie www.studio100.be/kabouterplop