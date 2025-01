Eerste namen Kustschlagerfestival 2025 bekend: “Zelfs de enige échte kampioen komt voor een feestje naar De Panne”

Het Kustschlagerfestival keert terug, en dit jaar vindt het plaats op de woensdagen 3, 10 en 17 september 2025 in het iconische Plopsa Theater in De Panne. Bereid je voor op drie namiddagen vol onvergetelijke ambiance, meezingers en de grootste Vlaamse sterren.

De organisatie laat met enige trots al de eerste namen weten. Het is logisch dat Paul Bruna – dé ambiancegarantie, elk jaar opnieuw – niet kan ontbreken. Ook Christoff met zijn betoverende stem en de allergrootste hits is van de partij net zoals Lisa del Bo, de publiekslieveling die iedereen weet te raken. Wie ook present is, is Balthasar Boma & de slagerparade. Inderdaad, de enige echte kampioen komt naar De Panne voor een feestje. Balthasar Boma – jawel, dé vleesmagnaat en charismatische voorzitter van FC De Kampioenen – komt naar De Panne voor een feest dat je nooit meer vergeet. Wie kent de legendarische “Boma worst” en zijn hilarische fratsen van FC De Kampioenen niet? Balthasar brengt dezelfde humor en ambiance naar het podium, en dat maakt zijn show onvergetelijk. Met zijn slagerparade (én niet schlagerparade!) belooft het een groot feest te worden tijdens het Kustschlagerfestival. Een unieke kans voor wie Balthasar Boma live aan het werk wil zien! En dat is nog maar het begin! Er volgen binnenkort nog meer artiesten… Vorig jaar was het Kustschlagerfestival twee keer volledig uitverkocht en met deze grote namen is de ambitie dit jaar alvast niet minder. (PADI)

Tickets: vanaf 30 euro in voorverkoop tot en met 31 mei 2025. Vanaf 1 juni 2025 kost een ticket 33 euro. Aan de deur (indien nog beschikbaar) betaal je 40 euro. Begin februari 2025 start de ticketverkoop. Meer info en tickets vind je binnenkort ook via de officiële kanalen – www.kustschlagerfestival.be