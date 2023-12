Eerbetoon aan Nirvana in Kursaal Oostende

Voor het eerst in de geschiedenis: een eerbetoon aan Nirvana begeleid door een Symfonic Orchestra, die door de dood van leadzanger Kurt Cobain in 1994 op hield met bestaan.

De vuile gitaren, het garage geluid van de rockband en de academische vorming van het Symphonic Orkest zorgden voor een unieke sfeer. De nummers ‘Come As You Are’, ‘Smells Like Teen Spirit’, ‘Rape Me’, ‘In Bloom’ en vele andere Nirvana-songs volgden elkaar mooi op. De sfeer in de zaal van het Kursaal Oostende zat goed. Er werd veel mee gezongen op de legendarische Nirvana-songs. Het was dan ook een topavond. (PADI – foto’s Christophe)

© Christophe

© Christophe

© Christophe

© Christophe