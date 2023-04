Eerbetoon aan Marijn Devalck in de Kouterschool in Zwevegem

Sinds 2016 organiseert Entertainment Events Zwevegem al een hommage voor verdienstelijke personen. Recent zaten ze aan nummer tien!

Deze keer stond het eerbetoon volledig in het teken van acteur/zanger Marijn Devalck. Vanaf het prille begin als zanger Marino Falco tot zijn acteercarrière met niet alleen de hoogtepunten in series als ‘De Paradijsvogels’ of ‘F.C. De Kampioenen’, maar ook vergeten producties als ‘Er was eens in december’ en gastrollen in series als ‘Witse’ en ‘Mega Mindy’. Na afloop kreeg hij enkele geschenken, met als kers op de taart twee carrière awards (1 voor zijn acteercarrière en 1 voor zijn zangcarrière), respectievelijk uitgereikt door de Zwevegemse schepen van cultuur Isabelle Degezelle en jarenlange boezemvriend, muzikant Chris de Brakeleer. (PADI)