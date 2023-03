Eerbetoon aan Bobby & Karin Setter, én aan Paul Ricour in Kouterschool in Zwevegem

Op zaterdag 25 maart start er om 14 uur een eerbetoon aan de legendarische orkestleider én zanger Bobby Setter en dochter Karin Setter in de Kouterschool in Zwevegem. Het einde is voorzien om 16.30 uur. Twee uur later wordt op dezelfde locatie een eerbetoon gehouden voor Paul Ricour, voor velen een jeugdheld van vroeger. Denk maar aan zijn rollen in de jaren ’80-series ‘Merlina’, ‘Postbus X’, ‘Carolientje’ en ‘Kapitein Snorrebaard’.

De ruim twee uur durende talkshow rond Bobby & Karin Setter is met een select publiek. Er worden herinneringen opgehaald, anekdotes verteld en tussendoor fragmenten getoond van hun belangrijkste nummers. Onmisbaar voor de grote fan of interessant voor de algemene muziekliefhebber. Aansluitend wordt aan beide een Carrière Award uitgereikt. Dit is een uniek concept en éénmalig.

Locatie: Kouterschool, H. Consciencestraat 28a in Zwevegem. Toegang per hommage: 5 euro. Info en inschrijven via bartcarteur@gmail.com