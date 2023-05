Eénmalige ‘Kerstvariété’ van Jacky Lafon in Kursaal Oostende: “Ik vind mij nog te jong om oud te worden!”

“Ik vind mij nog te jong om oud te worden. Natuurlijk ben ik moe na een show, maar die jonge gasten trekken mij daar door. Die geven mij zoveel energie. Ik krijg daar zoveel warmte van en dus doe ik verder. Met de ‘Kerstvariété’ brengen we een sterk programma in Kursaal Oostende. We brengen die show maar één keer, volledig in de kerstsfeer en ook in een prachtig kerstdecor. We gaan alle bezoekers onderdompelen in die kerstsfeer. Ik kijk er al naar uit”, zegt Jacky Lafon in de Erehal van het Kursaal Oostende, waar ze haar nieuw project kwam voorstellen.

Pieter De Wulf van Comedyshows.be begon het persmoment als volgt: “In 2017 was er al een show ‘Variété aan Zee’ met Jacky Lafon in Kursaal Oostende. Er waren zo’n 1.400 mensen. We vroegen haar jaren na elkaar terug, maar er zat ook twee jaar corona bij. Nu is het gelukt en dit terug op een speciale dag. We mikken altijd rond die datum voor een speciale reden, waarover Jacky méér zal vertellen. We zijn nu nog aan het toeren met Jacky met haar show ‘Zo Dankbaar’. Die is heel succesvol. Recent waren we nog te gast in Bredene. Er waren 440 mensen of uitverkocht. Ik had het niet meer verwacht dat Jacky nog ooit in een grote zaal zou optreden, want ze wilde het beperkt houden. Niet zolang geleden stelde Jacky toch voor om nog eens een grootste show in kerstsfeer te geven in Kursaal Oostende. Nu zitten we met een sterke line-up. We presenteren Lissa Lewis, De Popkoning, Jan Wuytens en ook het Showballet onder leiding van Evelyne Delameillieure.”

Jacky Lafon, Jan Wuytens en Pieter De Wulf van Comedyshows.be. © PADI/Daniël

Jacky vervolgde: “Ik dacht op een nacht: ik doe het toch nog eens in Kursaal Oostende. Mijn mama vond een variétéshow altijd zo prachtig. Zij kwam ook altijd naar mijn grote shows kijken. Omdat mijn mama jarig is op 10 december, wilde ik het nu terug op 10 december doen, zoals ik dat de vorige keer deed. Mijn mama hield ook van sneeuw. Viel er sneeuw, dan gingen we naar de Ardennen. Op zondag 10 december 2017 viel er echter heel veel sneeuw. Serieuze dikke vlokken, waardoor er zelfs twee autobussen niet op hun bestemming geraakten. Dat was pech. Deze keer zag ik het grootser. Ik dacht terug aan m’n mama, maar 10 december 2023 was al gereserveerd voor een ander event in Kursaal Oostende. We besloten dan maar onze show te plaatsen op maandag 11 december 2023 om 14 uur.”

Jacky Lafon en Jan Wuytens. © PADI/Daniël

“Ik ben heel dankbaar dat we de variété terug bij de mensen kunnen brengen. Ik doe ook solo-optredens, maar dat doe ik niet zo graag. Variété is mijn ding. Variété is dus zingen, humor, dans… We kregen op ‘Zo Dankbaar’ al zoveel positieve reacties, waardoor we verder doen met deze variétéshows. Wat is er zo leuk aan onze samenwerking met Comedyshows.be? Die vriendschap die we terug krijgen, dat kom je niet veel meer tegen. We zijn één familie geworden. We kunnen bij iedereen terecht. Komen we toe, dan staat alles wat we nodig hebben voor ons klaar. We spelen in toffe culturele centra, enz. De titel ‘Zo Dankbaar’ is zo dankbaar om te brengen”, zegt Jacky, waarna Pieter inpikt: “Jacky krijgt carte blanche. Zij doet haar ding, wij moeien ons daar niet mee. We willen enkel dat het mooi afgewerkt is. In december is het een andere show, namelijk een Kerstvariété. Centraal staat kerst, inclusief een mooi decor. We zorgen voor een schitterende namiddag.” Jacky vult aan: “Iedereen voelt zich heel gelukkig in de show en mijn doel is dat iedereen schittert in de show. Deze show moet bruisen van variété, zoals vroeger. We doen het zoals vroeger, maar steken alles in een modern kleedje”.

Jacky Lafon en Jan Wuytes voor de affiche van ‘Kerstvariété’. © PADI/Daniël

Jacky heeft een hechte band met Oostende, juist toch? “Ik werkte hier heel lang, heb hier heel lang gewoond, leerde mijn eerste lief kennen, mijn zus trouwde met een Oostendenaar, veel familieleden wonen hier nog… Ik heb zin om hier te komen wonen, maar ik ontzie die verhuis. Ik kom heel graag naar Oostende, want Oostende draag ik heel diep in m’n hart. Vroeger zaten we vaak aan de minigolf, dichtbij onze woning. Kom ik nu terug, dan spreek ik daar altijd af. Weet je, als ik er niet meer ben dan wil ik uitgestrooid worden ter hoogte van Thermae Palace. Maar ik ga nog een beetje wachten. Op m’n kist moet er staan: ‘k Lig hier nie geiren’… Maar dan kom ik voorgoed terug naar de zee…Mijn allereerste stappen zette ik in de Ambassadeurszaal in Kursaal Oostende. Kom ik naar de zee, dan is het Oostende. Waarom? Je hebt hier alles hé: de trein, boten, vliegtuig, goede restaurants, toffe winkels, een prachtig strand én een groot mooi Kursaal Oostende. Ooit heb ik hier Liza Minnelli ontmoet. ’t Was precies Zatte Rita (lacht)… Ze had al vier Trappisten op. Amaai! Tijdens de ‘Kerstvariété breng ik ook een ode aan Lucy Loes, die ik altijd een grote madame én sterke zangeres vond. Ik wil dat de mensen genieten van onze show en dat de mensen in een positieve vibe naar huis terug keren. Weet je, de maand december is een emotionele maand voor velen, maar in Oostende zie je dan prachtige kerstversiering, iedereen is happy en wij gaan er met onze show nog een tandje bijsteken.”

Jan Wuytens: “Wat ik met Jacky doe, ligt in het verlengde van wat ik in de voorbije jaren mocht doen. We zitten met een fantastische equipe. We zijn vrij uniek in onze soort. Dat wordt nog in heel weinig zalen gebracht en zeker in de kerstsfeer. Ik voel mij in die omkadering goed. Ik kan alle facetten brengen. Variété is écht mijn ding, zeker als zanger op de eerste plaats. Of ik misschien Jacky eerder had leren kennen? Och, ik kom 42 jaar. ‘Trouw niet voor je veertig bent’, zingt men wel eens, maar ik heb het gevoel dat ik nu meer de juiste keuzes maak dan pakweg vijftien of twintig jaar geleden. Ik maakte de keuze om nooit met grote managers in zee te gaan. Ik koos voor mijn eigen weg en daar ben ik wel tevreden over. Ik heb ervoor veel moeten knokken. Ik zag de vuilste cafés tot de mooiste zalen. In Kursaal Oostende is het altijd leuker optreden dan in een café, maar dat is ook een goede leerschool.” (PADI)

Maandag 11 december om 14 uur: ‘Kerstvariété’ in Kursaal Oostende met Jacky Lafon Jan Wuytens, Lissa Lewis, De Popkoning en het Showballet. Show van twee x anderhalf uur, met een pauze. Info en tickets vanaf 24,25 euro: www.show-time.be