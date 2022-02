EdZolla uit Brugge brengt zijn tweede album ‘The Best of EdZolla’ uit

Het tweede album van EdZolla uit Brugge is net uit. Hij nam in zijn gekende stijl 25 muzikale pareltjes op. Er werden heel wat bekende wereldhits, klassiekers en eigen composities samengebracht op dit sfeervolle album dat aanleunt bij jazz.

EdZolla (Eddy Claeys) startte al op zevenjarige leeftijd met notenleer en groeide met de jaren uit tot een topmuzikant die in binnen -en buitenland optrad. Bijna 50 jaar later is en blijft hij nog vrijwel dagelijks actief in zijn studio, waar hij volop verder werkt aan opnames in zijn favoriete genre, waarbij hij veelvuldig gebruik maakt van bandoneon en accordeon. Toen zijn eerste album verscheen focuste zijn muziekuitgever D & V zich niet alleen op België, maar zette men ook de deur open voor een internationaal publiek . Een geslaagde gok, want dit album werd , behalve in België, ook gestreamd en gedownload in o.a. Nederland, China, Rusland, Indië, Mexico, U.S.A, Frankrijk, Groot Brittannië, Duitsland, Canada, Vietnam, Ecuador, Oekraïne en Zuid Afrika. Héél weinig Vlaamse artiesten en muzikanten zullen hem dit nadoen. Het is duidelijk dat de muziek van EdZolla universeel is, wat met het nieuwe album ongetwijfeld zal bestendigd worden. (PADI)

Het album is beschikbaar voor streaming en download bij alle gekende portals.