Ebe en broer Otto maakten kortfilm ‘Zomerkamp’ rond pesten en roepen op om deze kortfilm zoveel mogelijk te delen

Sinds zaterdag 2 februari is de kortfilm ‘Zomerkamp’ te zien op het YouTube-kanaal ‘Ebe Mogyoros’. Ebe (19) en broer Otto (13) uit Melle roepen op om zoveel mogelijk deze kortfilm te delen op sociale media. Hoe meer mensen pesten een halt toe roepen, hoe beter.

Arthur wordt gespeeld door Otto zelf. Het hoofdpersonage wordt gepest in de kortfilm. In de realiteit wordt Otto ook gepest dus kan hij dit personage zeer waarheidsgetrouw neerzetten. Otto speelde al mee in verschillende musicals, zoals ‘Daens’, ‘Smike!’, ‘Babbel & het pratende standbeeld’, Eftelings ‘De sprookjessprokkelaar de musical’, enz. Met deze ervaring in het acteren is hij de geknipte persoon om deze rol te spelen in de kortfilm ‘Zomerkamp’. Er spelen ook nog andere getalenteerde mensen mee zoals Molly Baeken in de rol van ‘Marie’ (die stiekem een oogje heeft op Arthur) en Alexander Dielen in de rol van ‘Raf’ (de pester van Arthur). Zowel Molly als Alexander spelen met Otto mee in producties van The Singing Factory, zoals nu recentelijk ‘Home For Christmas’. Natuurlijk deden er ook een hele groep kinderen mee als figuranten op het zomerkamp.

Otto Mogyoros

Het verhaal: Wanneer Arthur op zomerkamp vertrekt hoopt hij een zorgeloze zomer te hebben zonder pesters om hem heen, maar opeens ziet Arthur zijn pester Raf verschijnen op de eerste dag. Zal Raf Arthur gerust laten op het zomerkamp of wordt het pesten juist nog erger dan op school?

Zelfs in 2024 is pesten nog altijd harde realiteit en zijn antipest acties als de ‘Week Tegen Pesten’ nog altijd relevant om kinderen en jongeren er van bewust te maken dat pesten ‘NOT DONE’ is. Zowel Otto als zijn broer Ebe hopen dat hun generatie en anderen zal stoppen met pesten na het bekijken van de kortfilm ‘Zomerkamp’. Hun bijzondere dank gaat uit naar Mariagaard Wetteren, Otto’s middelbare school waar deze kortfilm werd gedraaid. Tijdens de draaiperiode kon de cast en crew beschikken over de volledige infrastructuur. (PADI)

