Eagle-Eye Cherry is ‘Back On Track’ en concerteert op woensdag 7 februari 2024 live in Owla Brugge

Owla Brugge haalt opnieuw een internationale ster naar ons land. Op 7 februari 2024 zakt niemand minder dan wereldartiest Eagle-Eye Cherry af naar de unieke eventlocatie in het hart van Brugge voor een bijzonder live concert. Exact 25 jaar nadat hij een wereldhit scoorde met ‘Save Tonight’ en na een break van het artiestenbestaan, bracht Eagle-Eye Cherry onlangs zijn nieuwe album met de symbolische titel ‘Back On Track’ uit. Dat album komt hij live voorstellen in Owla Brugge en natuurlijk zullen heerlijke hits als ‘Falling In Love Again’, ‘Are You Still Having Fun’ en uiteraard het onverwoestbare ‘Save Tonight’ niet ontbreken.

The nineties are back en zo ook Eagle-Eye Cherry! Toen de Zweeds-Amerikaanse zoon van jazzartiest Don Cherry en de broer van popidool Neneh Cherry eind jaren 90 zijn solowerk uitbracht, scoorde hij meteen een wereldhit. In 1998 kon je de radio niet aanzetten zonder spontaan mee te neuriën met het geweldige ‘Save Tonight’. Met debuutplaat ‘Desireless’ scoorde hij platina in de VS en op de MTV Awards kaapte hij drie prijzen weg: beste nieuwkomer, beste mannelijke artiest en beste video.

Exact 25 jaar later is Eagle-Eye Cherry terug klaar om de wereld te veroveren met zijn muziek. In tussentijd bracht hij nog vier studioalbums uit, maar nam hij ook een break van het artiestenbestaan om een vrij leven te leiden in thuisstad Stockholm. Onlangs releasede de Zweedse zanger zijn zesde album ‘Back On Track’, dat hij op 7 februari 2024 live zal voorstellen in de unieke eventlocatie Owla Brugge. Eagle-Eye Cherry heeft zichzelf bewezen als één van de meest geliefde en veelzijdige artiesten van onze tijd. Met zijn kenmerkende stemgeluid heeft hij wereldwijd een enorme fanbase opgebouwd. Zijn muziek combineert op unieke wijze invloeden uit pop, rock en folk, waardoor hij een genre-overstijgende stijl heeft ontwikkeld die zowel tijdloos als eigentijds is. Laat je in Owla opnieuw aansteken door de positieve energie, de heerlijke melodieën en bereid je voor op een avond vol meeslepende muziek en onvergetelijke herinneringen met Eagle-Eye Cherry. Mis de unieke kans om deze buitengewone artiest live te zien optreden tijdens zijn nieuwe ‘Back On Track’-tour niet. Kom op 7 februari 2024 naar Owla Brugge en beleef een concertervaring die je nog lang zal bijblijven. (PADI)

Tickets & info: owlabrugge.be