Duizenden mensen woonden de laatste opnamedag bij van ‘Tien-om-te-Zien’ in Westende

Woensdagavond was er gigantisch veel volk voor de allerlaatste opnamedag van ‘Tien-om-te-Zien’ in Westende. Maar liefst acht opnamedagen stonden er gepland en allemaal verliepen ze zonder problemen. Het volk vond eveneens probleemloos de weg naar de opnamelocatie.

Tijdens de eerste opnamedag van maandag 25 juli was er toen al gigantisch veel volk aan zee én vooral op de site van ‘Tien-om-te-Zien’. Eén dag later had de organisatie al aanpassingen gedaan, zodat de menigte meer werd verdeeld. Er stonden ook extra schermen opgesteld, waardoor wie niet meer binnen geraakte voor het podium op groot scherm de opnames kon volgen. Naar iedere opname kwam er telkens veel volk af, maar het meeste aantal aanwezigen was ongetwijfeld op de laatste opnamedag van woensdagavond 10 augustus. Westende zag precies ‘zwart’ van het volk. Het was al vroeg in de namiddag dat het publiek de weg vond naar de repetities van ‘Tien-om-te-Zien’.

Keek je links of rechts: overal zag je mensen. © PADI

Op een bepaald moment mocht er niemand meer binnen op de site net voor het hoofdpodium, want het aantal bezoekers was daar bereikt. Sommigen waren daar niet gelukkig mee. De ene ging kijken op de zeedijk naar een scherm, de andere vond een plekje op het strand of nog anderen bleven toch staan aan de ingang in de hoop dat ze op een bepaald moment werden toegelaten. Wie immers vertrok en niet terugkeerde, werd nadien vervangen door andere bezoekers. Op die manier geraakten sommige aanwezigen toch nog binnen, maar velen moesten toch buiten de site blijven staan. Is VTM gelukkig? Zeker en vast, want alles verliep zonder de minste problemen. De opnames lagen wel nu en dan eens stil omdat het geluid of de belichting niet goed was, omdat een presentator iets verkeerd had gezegd, enz. Maar uiteindelijk viel alles mee en mocht VTM woensdagavond én terecht deze opnames afsluiten met een groots vuurwerk. Tot volgend jaar? (PADI)

Volk én nog eens volk! ‘Tien-om-te-Zien’ blijft HOT! © PADI

‘Tien-om-te-Zien’, iedere zondagavond bij VTM