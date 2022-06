Drukke maanden voor Sven De Ridder & Co

Het worden pittige maanden voor acteur Sven De Ridder en zijn theatergezelschap. De volgende zes maanden staan ze maar liefst met drie stukken op de bühne. Inmiddels werd ook het nieuwe winterstuk ‘Ne geestige Kerst’ voorgesteld, met een rol voor de uit Kooigem afkomstige actrice Leen Dendievel.

Op dit moment zijn Sven De Ridder, Brik Van Dyck, Herman Verbruggen, Ianthe Tavernier, Linda De Ridder, Luc Verhoeven en Louis Thyssen druk in de weer met de repetities van ‘Weekend Cowboys’ dat in juli en augustus na twee jaar uitstel eindelijk te zien zal zijn in de Antwerpse theaterzaal Elckerlyc. Traditiegetrouw wordt dat stuk enkel gespeeld in de Koekenstad en dus moeten West-Vlamingen die het graag zien deze zomer afzakken naar Antwerpen. Gelukkig kunnen ze vervolgens weer in eigen provincie blijven, want in november komen Sven, Brik en hun gezelschap naar Izegem om er ‘Proper Lakens’ te leggen in Cultuurhuis De Leest. Deze week werd ook de titel van het nieuwe winterstuk bekendgemaakt, met name ‘Ne geestige Kerst’. Die gaat in december in première in het Antwerpse Fakkeltheater en kon met Leen Dendievel opnieuw een uit onze provincie afkomstige actrice strikken. Voor het eerst krijgen we dan ook Céline Verbeeck te zien, die binnen de jongste generatie vooral bekendheid verwierf als elf Keelin uit ‘Nachtwacht’. De voorbije jaren hielden de kerststukken van de Sven De Ridder Company ook in West-Vlaanderen halt, maar of dat ook in 2023 het geval zal zijn, is momenteel nog niet bekend, alhoewel een kerstperiode altijd maar een beperkte speelperiode is, zodat het best mogelijk is dat deze voorstellingen niet te zien zullen zijn op West-Vlaamse bodem. (PADI & Tom)

www.svenderiddercompany.be