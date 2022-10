Druk weekend voor Concertevents in BMCC in Brugge, met Niels Destadsbader, schlagers én Clouseau

Willy en Sofie Moeyaert-Vandenbroucke van Concertevents kijken uit naar een heel druk weekend in BMCC in Brugge, want daar organiseren ze zowel op vrijdag-, zaterdag- als op zondagavond een grootse showavond.

Op vrijdagavond 21 oktober staat Niels Destadsbader op het podium, met in het voorprogramma Bram & Lennert. Met zijn zeskoppige liveband en tal van hits is Niels helemaal klaar om in Brugge te knallen. Eén VIP-arrangement kost 125 euro persoon. Een ander ticket kost 45 of 39 euro.

Op zaterdagavond 22 oktober is er de Euroschlagerparade, met optredens van Christoff, Dennie Christian, Laura Lynn, Luc Steeno, Jettie Pallettie, Yves Segers, Swoop en Steve Tielens. De deuren openen om 18.30 uur, de show begint om 20 uur. Eén polonaiseticket kost 38 euro, een zitplaats 45 euro, tribuneplaats 48 euro, silverticket 65 euro, goldenticket 140 euro en een ticket voor rolstoelgebruikers 38 euro.

Op zondag 23 oktober staat vanaf 20 uur Clouseau in BMCC in Brugge. Samen met hun vaste band brengen Koen en Kris een show barstenvol hits en nieuwe pareltjes uit ‘Jonge Wolven’. Eén VIP-arrangement kost 125 euro. Een gewoon ticket kost 45, 43 of 39 euro. (PADI)

Info en tickets: 0479 31 84 55 – www.concertevents.be