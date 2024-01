Dries Heyneman speelt uitzonderlijk éénmalige herneming in Kursaal Oostende

Dries Heyneman vuurt uitzonderlijk en eenmalig nog eens de grappen af uit zijn voorstelling ‘Uit respect voor de buren’ . Die tournee liep in principe af in het voorjaar van 2023. Maar door de niet aflatende vraag naar tickets voor de show is er dus exclusief nog één voorstelling gepland, in Kursaal Oostende op zaterdag 4 mei.

We trappen een open deur in als we zeggen dat Dries Heyneman hot is. Na zijn opmerkelijke passage in ‘Bevergem’ en succesvolle rol als Sheriff in ‘Chantal’ kwam er de avondvullende voorstelling ‘Uit respect voor de buren’. Die show kreeg vijfsterrenrecensies en werd bijzonder warm onthaald door het publiek. Dries speelde deze voorstelling over heel Vlaanderen en passeerde ook in de grootste theaters van ons land, waaronder Capitole Gent, Concertgebouw Brugge en Kursaal Oostende. Nu het tweede seizoen van ‘Chantal’ draait op zondagavond bij VRT1 is er opnieuw een grote vraag naar tickets voor de voorstelling. Er komt dan ook uitzonderlijk een eenmalige toegift van Dries Heyneman. Voor de allerlaatste keer speelt hij ‘Uit respect voor de buren’. Heyneman zal zich nadien voor een tijdje terugtrekken uit de theaters om aan nieuwe projecten te werken. We kunnen hem ten vroegste in 2025 terug in de theaterzalen verwachten met een nieuwe show. Dries Heyneman: ‘Dat ik alsnog een optreden in zowat de grootste theaterzaal van Vlaanderen mag toevoegen aan mijn tourlijst is voor mij een grote eer. Bovendien is het zeer leuk dat ik geboren ben in de streek. Mijn eerste lief kwam uit Blankenberge’, grapt hij. De comedian staat op zaterdag 4 mei 2024 in Kursaal Oostende en speelt er voor de allerlaatste keer zijn avondvullende voorstelling ‘Uit respect voor de buren’. (PADI)

