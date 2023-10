Dreamboys voor alle leeftijden van 18 tot 100 jaar komt naar Kursaal Oostende

Op vrijdagavond 20 oktober staat Dreamboys geprogrammeerd in Kursaal Oostende.

Dreamboys is een glamourshow met Britse roots en het befaamde merk achter betoverende theatervoorstellingen en nachtcluboptredens. Opgericht in 1987 zijn de Dreamboys één van de meest beroemde en succesvolle mannelijke striptease show in de geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk. De dansers presenteren meer dan 600 shows per jaar, met een roterende cast van meer dan 100 getalenteerde artiesten en een wereldwijd publiek van wel 100.000 enthousiaste gasten. Dreamboys is een inclusieve mannelijk stripbedrijf, waarbij iedereen van harte welkom is bij de shows, ongeacht leeftijd of achtergrond. Dreamboys is gemaakt voor alle leeftijden, van 18 tot 100 jaar, en voor mensen uit alle lagen van de bevolking. (PADI)

