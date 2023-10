Drag Queen Sally Monella leert collega-acteurs komedie ‘Mannen met hakken’ elegant op hakken te lopen

Op 17 november gaat Backstage Producties in première met ‘Mannen met hakken’. Met dit stuk mogen we ons verwachten aan een nieuwe creatie, namelijk een pittige komedie waarbij de cast door het leven gaat op hoge hakken.

Niemand minder dan Manou Kersting staat in voor de regie van deze komedie. De namen van de hoofdcast waren reeds bekend. Kersting is momenteel volop aan het repeteren met Chris Van Espen, Jo Hens, Sergej Lopouchanski, Bart Van Avermaet en Ivan Pecnik. Gelukkig werd er nog een cast-lid toegevoegd met iets meer “hakken”- ervaring. Gert Botty is voor sommigen ook bekend van Belgium’s Got Talent, waarin hij als alter ego Sally Salmonella live de mooiste shownummers bracht. Gert Botty helpt de andere acteurs in hun metamorfose tot Drag Queen onder andere met de juiste make-up en pruik.

Even proberen…. © PADI

Niet onbelangrijk… vandaag, woensdag 18 oktober, 1 maand voor de première, leerden Chris, Jo, Sergej, Bart en Ivan ook elegant op hoge hakken te lopen. Een écht kolfje naar de hand van Gert Botty. Manou Kersting gaf eerst en vooral de instructie om een stevig paar hakken uit te kiezen, daarna zette hij een vette beat op. Het signaal om te starten met de cursus “hakken lopen” onder deskundig toezicht van Sally Monella. Regisseur Kersting wist alvast te vertellen dat we ons mogen verwachten aan een leuke, nieuwe komedie waarin een stel vrienden recht vanuit hun klassieke mancave door omstandigheden in de drag scene terecht komen. Naast het repeteren en leren op hakken lopen, pasten de heren vandaag ook voor het eerst de kostuums die door Griet Vanlandegem gestyled zijn.

De cast © PADI

Het verhaal: Een groep cafévrienden van verschillende pluimage komen wekelijks bij elkaar om illegaal te pokeren. Plots komen ze terecht in de wereld van de extravagante drag queens. Deze kameraden krijgen met emotionele uitdagingen te maken die hun vriendschap op de helling zet! Buitensporige pruiken, geëpileerde kuiten, en glimmende paillettejurken behoren plots tot hun dagelijkse garderobe.‘Mannen Met Hakken’ is een vertederende, harde maar ook hoogstaande komedie! Letterlijk, want alle mannen trekken hun hakken aan! Benieuwd of ze er ook op kunnen lopen om samen hun nieuw ingeslagen pad als soulmates verder te bewandelen… (PADI)

De cast © PADI

Locatie: Theater Elckerlyc, Frankrijklei 85-87 in Antwerpen. Vanaf 17 november 2023. Prijzen: 59 euro (VIP), 39, 35 en 31 euro. Voordeelnamiddag: 31 euro. Tickets en info: www.backstage-producties.be