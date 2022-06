Dorian Liveyns pakt eerste hoofdrol in grote hitmusical en wordt ‘Sky’ in ‘MAMMA MIA!’

Vanaf 12 augustus 2022 herneemt de felgesmaakte Vlaamse versie van de musicalsensatie ‘MAMMA MIA!’ in Stadsschouwburg Antwerpen en Trixxo Theater Hasselt. Door overlappende agenda’s moet er hier en daar wat geschoven worden in de cast, maar de meest in het oog springende nieuwkomer is zonder twijfel Dorian Liveyns. De musicalacteur en echtgenoot van James Cooke, met wie hij in de zomer van 2021 in het huwelijksbootje stapte, mag zich deze zomer onderdompelen in de heerlijke Griekse wateren van ‘MAMMA MIA!’ en zich op de hits van ABBA storten als Sky, een rol die hij overneemt van Michiel De Meyer. Voor Dorian betekent dit meteen ook zijn eerste hoofdrol in een grote hitmusical.

“Dat ik hier enorm naar uitkijk, is echt een understatement”, steekt Dorian Liveyns enthousiast van wal. “’MAMMA MIA!’ is één groot feest. Zowat iedereen kent al die fantastische hits van ABBA, dus in die zin is het gewoon ook een cadeau om de mensen mee te mogen nemen op zo’n nostalgische, muzikale trip. De nieuwe, Vlaamse versies van de liedjes zijn bovendien erg geslaagd en zéér aanstekelijk. Zenuwen zijn er natuurlijk wel een beetje, maar ik kan vooral niet wachten om erin te vliegen met mijn MAMMA MIA!-collega’s”, zo besluit Dorian.

MAMMA MIA!’ is zonder twijfel een sensatie. Wereldwijd haalde de musical al meer dan 60 miljoen bezoekers en ook beide bioscoopfilms waren gigantische kaskrakers. De nieuwe, Vlaamse musicalversie van Deep Bridge ging in première op 7 maart 2020 – dan kwam corona- en hernam op 30 juli 2021. De voorstelling speelde een hele zomer lang voor uitverkochte zalen en werd ontegensprekelijk één van de meest succesvolle shows na de heropstart.

De felgesmaakte versie van Deep Bridge is een muzikaal feest met uiteraard de grootste hits van ABBA, maar tegelijkertijd ook een heerlijke romantische komedie, geserveerd met een smakelijke portie nostalgie.

Nieuwe namen in het ensemble bij de herneming in augustus 2022 zijn Chris Schep, Saïn Vantomme, Bart Aerts en Lien Van den Bossche. De weergaloze Maja Van Honsté wordt alternate voor de rol van Rosie (Ilse La Monaca). (PADI)

MAMMA MIA!, vanaf 12 augustus 2022 in Stadsschouwburg Antwerpen & Trixxo Theater Hasselt. Tickets & info:www.deepbridge.be