Dominique Persoone werd chocolatier dankzij het boek ‘Charlie and the Chocolate Factory’

Er werd al veel gezegd en geschreven over chocolatier Dominique Persoone uit Brugge. Maar wist jij dat Dominique in zijn jonge jaren geen goede leerling was én dat hij na het lezen van het boek van ‘Charlie and the Chocolate Factory’ besloot van het beroep van chocolatier uit te oefenen? Dat kwamen we te weten tijdens het persmoment in zijn Paleis op de Meir in Antwerpen.

“Ik geef het toe: ik was een heel slechte student. In de lagere school waren we verplicht van één boek te lezen. Ik had echter een hekel aan boeken lezen. Maar één boek veranderde helemaal mijn leven, namelijk ‘Charlie and the Chocolade Factory’. Dat boek heb ik in één ruk uitgelezen en door dàt boek – en dat meen ik! – besloot ik als volwassene iets met chocolade te doen. En wie had gedacht dat er 45 jaar later hier in mijn chocoladefabriek Paleis een persconferentie zou zijn van ‘Charlie and the Chocolade Factory’. Chocolade is iets voor vrouwen, zeggen ze altijd, maar ook mannen eten graag chocolade. Met chocolade laten we vooral de kinderen wegdromen in sprookjes. Zoals je hier kan zien, hebben we allerlei figuren in chocolade gemaakt…” (PADI)

Dominique Persoone © PADI/Daniël

