Dolfje Weerwolfje komt janken naar de maan in Izegem

Op zaterdag 19 februari zijn er om 14.30 en 17 uur voorstellingen van de familiemusical ‘Dolfje Weerwolfje’ in het Cultuurhuis De Leest in Izegem. De organisatie berust bij Event-Team.

Dolfje Weerwolfje is een hartverwarmende familiemusical voor iedereen vanaf 6 jaar. Dolfje is een doodgewone jongen van bijna zeven. Alhoewel, doodgewoon? Op de nacht voor zijn zevende verjaardag gebeurt er iets heel bijzonders. Dolfje verandert. In het kille maanlicht veranderen zijn handen in kleine klauwen, op zijn hoofd groeien twee puntoren en hij krijgt een witte start. Dolfje is een weerwolf! Dolfje zal moeten leren leven met het feit dat hij in de dagen rond volle maan verandert in een weerwolf. En dat zet zijn hele leven op zijn kop. Hoe zullen Timmie en zijn ouders reageren? En wie is toch die vreemde man die om de haverklap overal opduikt?

Dolfje Weerwolfje is een hartverwarmende familiemusical vol leuke liedjes en mystieke wezens, gebaseerd op de waanzinnig succesvolle kinderboekenreeks van Paul van Loon. (PADI)

Tickets 19,50 euro via www.deleest.be