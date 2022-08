Dit zijn de tien finalisten van Zomerhit 2022

Gisteren kon je op Eén en VRT NU kijken naar de vijfde aflevering van Zomerhit. Die was opgenomen in Blankenberge, waar duizenden mensen genoten van spetterende optredens van onder anderen #LikeMe, Bart Peeters en Metejoor, Soulsister, X-Session en internationale sensatie Sam Ryder. Natalia zorgde voor een prachtig eerbetoon aan Olivia Newton-John. Ook vier Zomerhit-genomineerden zongen hun lied. Presentatoren Siska Schoeters en Niels Destadsbader leidden alles in goede banen.

Twintig genomineerden begonnen begin juli aan het Zomerhit-avontuur. De onlinestemming om te bepalen welke tien er doorstoten naar de finale van komende zaterdag is afgelopen. Tot vanmiddag 12 uur kon jij laten weten wie jouw favoriet is. Ondertussen zijn de stemmen geteld. Dit zijn de tien finalisten, in de volgorde waarin ze optreden in de show.

Margriet Hermans – Lekker blijven hangen

Jaap Reesema & Lea Rue – Code rood

Niels Destadsbader – Ik neem er één

The Starlings – Gold

Maksim – Zonder mij

Pommelien Thijs – Ongewoon

Cleymans & Van Geel – Olivia

Metejoor & Snelle – Kijk ons nou

Berre – Say my name

Regi & Emma Heesters – Zwaartekracht

Lea Rue en Jaap Reesema werden eveneens geselecteerd. © PADI/Daniël

Zonet (om 15.30 uur) is op Radio2 de stemming geopend voor de finale van Zomerhit. In de loop van de namiddag belde Radio2-presentatrice Caren Meyen met de tien gelukkigen die van het publiek een plaats bij de laatste tien kregen. Die waren natuurlijk allemaal laaiend enthousiast en het was overduidelijk: iedereen wil winnen. Dé Zomerhit scoren is voor een artiest een grote waardering, want het is het publiek dat kiest wie de grote favoriet is.

Ook Berre werd geselecteerd. © PADI/Daniël

Het publiek en alleen het publiek bepaalt de winnaar. Stemmen op je favoriet kan per sms naar het nummer 6000, met als boodschap het nummer van de artiest hierboven. Je kunt in totaal twee keer stemmen, tot de lijnen sluiten op het einde van de livefinale op zaterdag 20 augustus. Een sms kost 0,50 euro. De tellers van de onlinestemming zijn opnieuw op 0 gezet, iedere finalist begint dus met een schone lei. Jij kiest wat voor jou dé Zomerhit van 2022 is. Op het einde van de liveshow worden de stemmen geteld en kennen we de winnaar.

De finale wordt komende zaterdag 20 augustus om 20.50 uur live uitgezonden op Eén en VRT NU en is ook integraal te beluisteren op Radio2 en in de Radio2-app. Naast de tien finalisten is ook Stan Van Samang van de partij met zijn Zomerhit uit 2015, Een ster. Vanaf 13 uur neemt Radio2 je mee backstage en ook via de sociale media van Eén en Radio2 kun je alles volgen. De studio van Radio2 staat trouwens nog de hele week in Blankenberge. Kom maar een kijkje nemen tussen 10 en 20 uur. Alle finalisten komen langs om hun nummer nog eens extra te promoten én het live te zingen. Morgen, maandag 15 augustus, zijn als eersten Jaap Reesema & Lea Rue te gast, samen met The Starlings. De Radio2-studio kun je elke dag bezoeken en ook de finale kun je live meemaken. De show is voor iedereen gratis toegankelijk, je hoeft geen tickets te reserveren. Je bent welkom aan de jachthaven, op de kruising van de Havenstraat met de Franchommelaan. Wie Blankenberge een beetje kent: dat is in de buurt van de paravang, het sierlijke bouwwerk uit de belle-époqueperiode dat dient als windscherm. (PADI)

Zomerhit | finale | zaterdag 20 augustus, om 20.50 uur | op Eén, VRT NU, Radio2 en in de Radio2-app