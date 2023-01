Dit zijn de elf winnaars van de allereerste editie van De Kastaars

In een tot in de nok gevuld en volledig uitverkocht Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs werden zaterdagavond de elf eerste Kastaars uitgereikt, de nieuwe Vlaamse media-awards. VRT, DPG Media, Play Media en Streamz sloegen de handen in elkaar om de strafste Vlaamse mediagezichten en –makers van 2022 in de schijnwerpers te zetten.

Tijdens een wervelende radio-, tv- en online show werd onthuld welke favoriete gezichten, stemmen, programma’s, padcasts of online formats de Vlamingen het afgelopen jaar het meest bekoorden. Daarnaast koos een negenkoppige jury, onder leiding van juryvoorzitter Luc Appermont, de winnaars in drie categorieën: doorbraak, carrièreprijs en juryprijs.

Nonkels! © PADI

Wat een Kastaar winnen extra bijzonder maakt, is dat de prijs per categorie maar één keer kan worden gewonnen. Winnaars van deze editie kunnen voor de volgende editie niet meer deelnemen in de categorie(ën), waarvoor ze al een Kastaar in de wacht sleepten. Het Vlaamse publiek kon op zijn favorieten stemmen in acht verschillende categorieën, en deed dat ook massaal: er werd maar liefst 168.000 keer gestemd voor deze eerste editie van De Kastaars.

De winnaars

De Mol viel twee keer in de prijzen. © PADI

Televisieprogramma 2022: De Mol

Dorothee en Maarten © PADI

Radioprogramma 2022: Maarten & Dorothee

Online videoreeks 2022: Average Rob

Podcast 2022: De Kroongetuigen

Fictiereeks 2022: Nonkels

Bart Cannaerts © PADI

Deelnemer 2022: Bart Cannaerts in de Allerslimste Mens ter Wereld

Mediamoment 2022: Philip verlaat De Mol

Mediapersoonlijkheid 2022: James Cooke

Doorbraak van het jaar: Gloria Monserez

Carrièreprijs: Bart Peeters

Juryprijs: VRT-MAX reeks Roomies (PADI)