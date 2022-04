Disneyland Paris viert de 30ste verjaardag van zijn opening

Gisteren vierden de bezoekers de 30ste verjaardag van de opening van Disneyland Paris. Voor deze gelegenheid werden zij verwelkomd door de medewerkers (Cast Members), die zich hadden verzameld om een erehaag te vormen op Main Street, U.S.A., aan de ingang van het Disneyland Park.

In een voortdurende inspanning om magie, geluk en hoop te brengen aan kinderen die het meest nodig hebben, waren 270 kansarme kinderen uit Frankrijk en België uitgenodigd om deze verjaardag mee te vieren. Deze jongeren – die de steun genieten van liefdadigheidsorganisaties zoals Restos du Coeur, Secours Populaire, het Rode Kruis en Pêcheurs de Lune – behoorden tot de eerste bezoekers die het Disneyland Park binnen stapten. De hele dag door beleefden ze onvergetelijke en magische momenten en ze ontdekten ook de nieuwe ervaringen, die worden aangeboden in het kader van de 30ste verjaardag van het resort.

Als eerste toeristische bestemming in Europa – met meer dan 375 miljoen bezoekers sinds de opening, 84,5 miljard euro bijgedragen aan de Franse economie en goed voor 6% van de toeristische inkomsten in Frankrijk sinds 1992 – is Disneyland Paris, zowel een toeristische bestemming die je niet mag missen als een bloeiend geheel van economische en werkgelegenheidsontwikkeling dat een sleutelrol speelt in de groei van het Val d’Europa gebied. Het succes van Disneyland Paris is te danken aan een geslaagde samenwerking met de plaatselijke gemeenschappen, de autoriteiten en de projectontwikkelaar EpaFrance, alsmede aan een steeds nauwere samenwerking met de plaatselijke gemeenten. Onder de 16.000 werknemers die bijdragen aan het creëren van de magie in Disneyland/Paris vieren méér dan 900 Cast Members hun 30-jarige anciënniteit én zelfs nog meer in 2022.

Sinds 6 maart kunnen de gasten de nieuwe ervaringen van het resort ontdekken: nieuwe oogverblindende decoraties, Gardens of Wonder met 30 unieke kunstwerken die door lokale bedrijven zijn gemaakt en voor het Kasteel van Doornroosje zijn geplaatst, ‘Dream..and Shine Brighter!’ – een gloednieuwe dagshow waarin Disney figuren en dansers iriserende kostuums dragen, zestig smakelijke gerechten, een winkelervaring met meer dan 350 nieuwe exclusieve items, en voor de eerste keer als onderdeel van een buitenshow in een Disney Park: Disney D-Light, een nieuwe magische sequentie met een verlichte drone-display, die wordt geprojecteerd voor Disney Illuminations en die tot stand is gekomen in samenwerking met het in Bordaux gevestigde bedrijf Dronisos, een officiële technologieleverancier. De volgende grote stap in de transformatie is de opening van Avengers Campus, de komende zomer in het Walt Disney Studios Park. (PADI)