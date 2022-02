Disneyland Paris® Pride viert diversiteit op 11 juni 2022 met veel entertainment en een openluchtconcert met een kleurrijke pop line-up

Vanaf zaterdag 11 juni 2022 om 20u, keert Disneyland Paris® Pride terug naar het Walt Disney Studios® Park. De entertainment line-up bevat optredens van internationale zangers, een kleurrijke parade en attracties die open zullen blijven tot 2 uur ‘s nachts. Deze magische atmosfeer viert de diversiteit en inclusie met familie en vrienden.

Tijdens de avond zullen de bezoekers kunnen swingen op de klanken van een uniek, live openluchtconcert op een podium in het hart van Production Courtyard, dankzij optredens van: internationale musical sensatie Mika, die meer dan 10 miljoen platen verkocht en gouden of platina awards heeft in 32 landen wereldwijd. Singer-songwriter en sociale media ster Bilal Hassani, 22 jaar oud fenomeen met een community van meer dan 3 miljoen “Habibies”; en de Britse singer-songwriter Becky Hill, die bekend werd na haar deelname aan het eerste seizoen van The Voice UK.

Disney’s Kleurrijke Pride Parade, Figuren Meet & Greets, Disney’s Magische LipSync Along Wedstrijd en Dansfeest

Tijdens deze speciale avond zullen bezoekers verbluft worden als ze zingen en dansen, terwijl ze Disney’s kleurrijke Pride Parade ontdekken, met fan-favoriete Disney figuren uitgedost in hun mooiste regenboogoutfits, op sprankelende praalwagens. Ongelooflijke poses maken als ze memorabele selfies nemen met Disney Figuren. Van een selectie attracties kunnen genieten tot 2 uur ’s nachts. De kans krijgen om bekroond te worden als ‘ster van de avond’ tijdens het Disney’s Magische LipSync Along Wedstrijd. Kleurrijke items kunnen vinden in de Pride Collectie, beschikbaar in het hele resort. Kunnen dansen tot 2 uur nachts. Er zullen nog heel wat bijkomende verrassingen zijn.

30 Jaar Inclusie in Disneyland Paris

“Sinds de opening in 1992 zet Disneyland Paris zich in voor inclusie, door het vieren van de diversiteit van onze bezoekers en Cast Members op een plaats waar iedereen zich welkom voelt. Omdat het programma voortdurend evolueert, blijven we engagement en ontwikkelingsmogelijkheden bieden voor alle Cast Members, samen met ondersteuning en inspiratie.”

Als multicultureel bedrijf vertrouwt Disneyland Parijs al 30 jaar op de ongelooflijke diversiteit van zijn Cast Members en creëert daarmee uitzonderlijke en magische ervaringen voor al zijn bezoekers. (PADI)

Reservaties en Praktische Informatie

Ticketprijs: €89*/persoon, van 20 uur tot 2 uur. Ticketverkoop is nu geopend via https://www.disneylandparis.com/nl-be/evenementen/pride/. Mis geen enkele update omtrent #DisneylandParisPride door @DisneylandParisPride te volgen