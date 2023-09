Disneyland Paris onthult een koninklijke ervaring met de grote heropening van het iconische Disneyland® Hotel

In de laatste fase van de grote transformatie, is Disneyland Paris blij om de langverwachte heropening van het beroemde vijf-sterren Disneyland Hotel op 25 januari 2024 aan te kondigen. Elke centimeter van het interieur van dit legendarische etablissement ondergaat een complete “heruitvinding”, van de spectaculaire grote lobby tot de weelderige kamers en suites, om zijn toekomstige gasten een nieuw luxe concept te bieden verweven met geliefde koninklijke Disney Personages, zowel klassiek als nieuw.

“Dit luidt een nieuw hoofdstuk in voor Disneyland Paris, terwijl we verder een van de leiders blijven in de Europese toeristische industrie met onze unieke mix van meeslepende storytelling en gastvrijheid van wereldklasse,” zei Natacha Rafalski, President van Disneyland Paris. “We zijn verheugd om het onlangs vernieuwde Disneyland Hotel te onthullen, een one-of-a-kind vijf-sterren ervaring die Disney’s geliefde royalty en storytelling viert. Onze toewijding aan innovatie en ongeëvenaarde gastervaringen blijft standvastig, en we kijken ernaar uit om gasten te verwelkomen in een van de meest meeslepende hotels in Europa.“

Het Disneyland Hotel is het eerste Disney hotel dat een vijfsterren verblijf aanbiedt die Disney royalty in al zijn uitingen viert. Van Assepoester tot Frozen, Merlijn de Tovenaar en De Prinses en de Kikker tot Vaiana, de gasten krijgen de kans om deel uit te maken van het verhaal en hun eigen magische momenten te creëren. Door hun creativiteit te combineren met de expertise van Europese leveranciers en ambachtslieden, heeft het team van Walt Disney Imagineering Paris een unieke, meeslepende ervaring ontwikkeld die een levendig eerbetoon is aan zowel de koninklijke verhalen van Disney als gevierde Europese monumenten zoals Le Château de Versailles of Kasteel Neuschwanstein.

Het nieuwe verfijnde ontwerp en de architectuur van het hotel omvat de lobby, restaurants, bar en lounges met een koninklijk thema en zal zijn gasten ook een uniek entertainmentprogramma bieden dat het hart raakt en herinneringen creëert samen met geliefde koninklijke Disney Personages, of Mickey, Minnie en hun vrienden in nieuwe exclusieve koninklijke outfit en zelfs het exclusieve “la Troupe Royale Disney”. Alle 487 kamers en suites – 346 Superior Rooms, 82 Deluxe Rooms, 41 Castle Club Rooms, 16 Signature Suites, 1 Princely Suite en 1 Royal Suite – zijn volledig opnieuw ontworpen met een elegante sfeer en modern comfort en luxe voorzieningen. De traditie van Disney storytelling is terug te vinden in alle kamers en suites, van kunstwerken en subtiele accenten die iconische elementen van Walt Disney Animation Studios koninklijke verhalen vieren tot de laatste decor details. Kinderen zullen worden verwelkomd als prinsessen en prinsen tijdens hun verblijf. Er zullen zelfs ruimtes speciaal voor hen zijn, zoals de Royal Kids Club, waar ze zullen worden ondergedompeld in augmented reality magie en onvergetelijke ontmoetingen. Of My Royal Dream ervaring, waar jonge gasten in staat zullen zijn om te transformeren in hun favoriete Disney royalty met de hulp van vorstelijke kapsels, speciale outfits, accessoires en een beetje elfenstof. En na een hele dag magische herinneringen maken in de parken, hebben gezinnen de mogelijkheid om samen te genieten van een spa-ervaring in Disneyland Hotel Spa by Clarins(1) of een ontspanningssessie in een speciale ruimte. Bovendien bieden alle restaurants, bars en lounges van het hotel kindvriendelijke traktaties en voortreffelijk thematisch gebak. Het kloppend hart van deze betoverende ervaring, een team van onberispelijk getrainde Cast Members zorgvuldig geselecteerd uit het hele resort en daarbuiten, zullen persoonlijke service bieden om ervoor te zorgen dat elke gast een koninklijke behandeling krijgt – van een Royal Greeter die hen zal begroeten vanaf het moment dat ze het hotel binnenstappen tot een conciërge die toegewijd is aan het anticiperen op al hun behoeften. Voor degenen die op zoek zijn naar meer inzicht over het hotel, zullen Story Keepers(2) beschikbaar zijn om gasten door alle ongelooflijke details en verborgen juweeltjes van het hotel te leiden.

Gasten die verblijven in The Castle Club – een exclusief hotel binnen het hotel – zullen genieten van een reeks VIP-voordelen en diensten, waaronder extra privacy met een eigen privélift en check-in gebied, evenals een ontbijt met Disney Prinsessen in de Castle Club Lounge. Suites zullen ongekende niveaus van onderdompeling in koninklijke Disney verhalen bieden. Dezelfde krachtige storytelling wordt ook toegepast in andere delen van het hotel, zowel The Royal Banquet en La Table de Lumière restaurants zullen een unieke gastronomische diner ervaring aanbieden, doordrenkt met een Franse savoir-faire en de geest van creativiteit die inherent is aan alles van Disney.

Boeken kan vanaf nu op www.disneylandparis.com.

