Disneyland Paris kondigt nieuwe magische ervaringen aan voor de ‘grand finale’ van haar 30ste verjaardag

Met de allereerste, dagelijkse Marvel droneshow ooit in een Disney Park Avengers: Power the Night, de terugkeer van de iconische avondshow Disney Dreams®!, een exclusieve nieuwe show die bezoekers samen met hun favoriete Pixar Figuren meeneemt op reis en vele andere verrassingen. De Grand Finale van de 30e verjaardag is een niet te missen feest!

Als onderdeel van de ambitieuze transformatie van het resort viert Disneyland Paris sinds 6 maart 2022 haar 30e verjaardag. Bezoekers worden uitgenodigd om groter te dromen en harder te lachen. Het resort is een nieuw tijdperk van creativiteit en innovatie ingegaan en biedt een bezoekerservaring die meer meeslepend en onvergetelijk is dan ooit tevoren.

Voortbouwend op het ongelooflijke succes van dit feest, dat is bekroond met een aantal van de meest prestigieuze prijzen in de attractie-industrie, waaronder een IAAPA Brass Ring Award* en een Park World Excellence Award**, kondigt Disneyland Paris magische nieuwe ervaringen aan als onderdeel van de Grand Finale van de 30e verjaardag, die kunnen worden beleefd tot en met 30 september 2023.

AVENGERS: POWER THE NIGHT

van 28 januari tot en met 8 mei 2023

Naast de recente openingen van Marvel Avengers Campus en Disney Hotel New York® – The Art of Marvel, komt er nog een adembenemende Marvel ervaring in Disneyland Paris, Avengers: Power the Night, een gloednieuwe droneshow die elke nacht de lucht boven het Walt Disney Studios Park verlicht van 28 januari tot en met 8 mei 2023. Deze wereldwijde exclusiviteit in alle Disney Parken van de wereld, de eerste dagelijkse droneshow in de avond gewijd aan Marvel Superhelden, combineert muziek, licht, pyrotechnische effecten en videoprojecties. Daarnaast vormen tot wel 500 drones een indrukwekkende reeks iconen die de krachten van iconische Superhelden uitbeelden, waaronder Captain America, Captain Marvel, Scarlet Witch en voor het eerst in Disneyland Paris, Shang-Chi. Vele Cast Members van Disneyland Paris, waaronder show directors, ontwerpers van speciale effecten, en licht- en bewegingsontwerpers, hebben hun expertise en creativiteit gebundeld om deze exclusieve show te ontwikkelen. Avengers: Power the Night bevat een soundtrack die bestaat uit enkele van de meest iconische Marvel muziek die speciaal opnieuw zijn georkestreerd met een symfonieorkest bestaande uit meer dan 70 muzikanten in de beroemde Abbey Road Studios in Londen. Om voortdurend de grenzen van innovatie te verleggen, beschikken de laservideoprojectoren die voor deze show worden gebruikt over energiezuinige technologie en leveren ze beelden van hoge kwaliteit.

Avengers: Power the Night was voor Disneyland Paris opnieuw een opportuniteit om met het bedrijf Dronisos uit Bordeaux, de Europese leider in droneshows, samen te werken. Dronisos is daarmee voor het tweede jaar op rij de officiële technologieleverancier van het resort. In 2022 werd de spectaculaire avondshow Disney D-Light gecreeerd voor de 30e verjaardag van het resort. Disney D-Light is sinds 6 maart 2022 te zien bij het Kasteel van Doornroosje en werd uitgeroepen tot Best Live Entertainment 2022 tijdens de Park World Excellence Awards Ceremony die in september 2022 in Londen werd gehouden. Met Marvel Avengers Campus, Disney Hotel New York® – The Art of Marvel en Avengers: Power the Night is Disneyland Paris de ultieme bestemming in Europa geworden voor Marvel fans die samen met hun favoriete Superhelden willen genieten van een meeslepende ervaring.

«DISNEYDREAMS®!» – vanaf 12 april 2023

Voor de Grand Finale van de 30e verjaardag van het resort keert de spectaculaire avondshow Disney Dreams®! terug. Deze show heeft een van de hoogste tevredenheidscijfers gekregen sinds de opening van het resort en een nieuwe generatie bezoekers heeft de kans om deze iconische show te ontdekken. Vanaf 12 april 2023 neemt Disney Dreams! de bezoekers opnieuw elke avond in het Disneyland Park mee op een magische en emotionele reis na de Disney D-Light droneshow. De shows vormen een krachtige combinatie die een onvergetelijke ervaring in de avond bieden. Geleid door de schaduw van Peter Pan, ontdekken of herontdekken bezoekers met Disney Dreams! enkele van de grootste Disney verhalen die op Kasteel van Doornroosje worden geprojecteerd tijdens een buitengewone reis met iconische liedjes van Disney- en Pixar-fanfavorieten, waaronder Beauty and the Beast, The Hunchback of Notre Dame, The Lion King, Rapunzel en vele anderen. Disney Dreams! was voor het eerst te zien in 2012 en biedt een ongelooflijke uitbarsting van kleuren en licht met behulp van ultramoderne technologie, oogverblindende projecties, spectaculaire lasers en fonteinen en sensationele pyrotechnische effecten. De mapping technologie die voor de show wordt gebruikt, creëert ook illusies van draaiende torens en zwaaiende bewegingen op de muren van het Kasteel van Doornroosje. De 2023 versie van Disney Dreams! is nog uitzonderlijker, want de daken van het Kasteel van Doornroosje worden uitgedost met innovatieve LED- technologie die synchroon oplicht met de nostalgische soundtrack van de show. Een extra upgrade van de technische uitrusting van de show omvat de installatie van energiezuinige laservideoprojectoren, waardoor het energieverbruik met 50% kan worden verminderd, terwijl een adembenemende show wordt geleverd.

« PIXAR: WE BELONG TOGETHER » – begin zomer 2023

In de zomer van 2023 komt een gloednieuwe show genaamd Pixar: We Belong Together naar het Walt Disney Studios Park. Bezoekers worden in Studio Theater uitgenodigd om samen met hun favoriete Pixar vrienden deel te nemen aan een ontroerend muzikaal avontuur. Tijdens deze show, die state-of-the- art podiumtechnologie, lichteffecten, choreografie en iconische liedjes combineert, ontdekken bezoekers hoe muziek en vriendschap ons samenbrengt. Met de creatie van deze originele show herhaalt Disneyland Paris haar wens om bezoekers onder te dompelen in memorabele Pixar verhalen en hen de kans te geven ongelooflijke paden te

HEROPENING VAN IT’S A SMALL WORLD VOORJAAR 2023

Na gesloten te zijn wegens renovatie, gaat de gelukkigste cruise die ooit heeft gevaren weer open in het voorjaar van 2023 om de bezoekers van Disneyland Paris te betoveren. Deze niet te missen gezinsattractie ligt sinds de opening van het Disneyland Park in 1992 in het hart van Fantasyland en nodigt bezoekers van alle leeftijden uit om een prachtige reis rond de wereld te maken op een van de meest iconische liedjes van alle Disney Parken. Al bijna 60 jaar worden in deze geliefde attractie honderden poppen (Audio-Animatronics®) getoond die nationale kostuums dragen en een emotioneel lied zingen genaamd it’s a small world om de wereldwijde eenheid te vieren. Door de renovatie herleeft het zeer kleurrijke uiterlijk van de buitengevel en zijn er verschillende technische upgrades mogelijk gemaakt.

DE BESTAANDE ERVARINGEN VAN DE 30EVERJAARDAG BLIJVEN BESCHIKBAAR TOT EN MET 30 SEPTEMBER 2023!

Naast de nieuwe ervaringen kunnen bezoekers tot en met 30 september 2023 nog steeds genieten van het bestaande feestelijke aanbod voor de 30e verjaardag, waaronder:

– De Dream… and Shine Brighter! dagshow met meer dan 30 artiesten en Disney Figuren, kleurrijke praalwagens, twee liedjes die speciaal voor het feest zijn opgenomen en een aanstekelijke mashup van Disney liedjes.

– De Disney D-Light avondshow, die een onvergetelijke ervaring biedt met de magische combinatie van videoprojecties, fonteinen, lichteffecten, mist en lasers rond het Kasteel van Doornroosje – compleet met de allereerste drone-choreografie ooit in een Disney Park. Deze nooit eerder vertoonde show werd bekroond met een Park World Excellence Award.

– De unieke Gardens of Wonder, die bezoekers uitnodigen om door negen betoverende themawerelden te dwalen. Er staan 30 kinetische sculpturen van Disney en Pixar Figuren, die recht voor het Kasteel van Doornroosje ‘tot leven komen’.

– Limited edition merchandising gewijd aan de 30e verjaardag van Disneyland Paris

– Heerlijke snacks en drankjes die speciaal voor het feest zijn bereid. Bezoekers van alle leeftijden kunnen genieten van Mickey-vormige pizza’s en sandwiches, ijsjes, macarons, madeleinecakes en wafels. Walt’s – An American Restaurant en Toad Hall Restaurant hebben ook gloednieuwe menu’s.

MARVEL AVENGERS CAMPUS

Tijdens de Grand Finale van de 30e verjaardag van Disneyland Paris kunnen bezoekers ook Marvel Avengers Campus ontdekken. In het gloednieuwe meeslepende themaland in he Walt Disney Studios Park duiken ze samen met Marvel Superhelden in het hart van de actie, terwijl ze epische avonturen beleven, zoals in de spannende attracties Spider- Man WEB Adventure en Avengers Assemble: Flight Force.

Marvel Avengers Campus in Disneyland Paris is gemaakt door Tony Stark zelf om de volgende generatie Superhelden te ontdekken, rekruteren en trainen. Rekruten kunnen een actieve rol spelen naast de Marvel Superhelden, waaronder Captain Marvel, Black Widow, Spider-Man en nieuwe Superhelden, zoals Shuri, in haar Black Panther- uitrusting. Met spectaculaire en onverwachte ontmoetingen, themarestaurants en boetieks, waar rekruten zich kunnen uitrusten met hightech accessoires, biedt Marvel Avengers Campus een volledig meeslepende ervaring. (PADI)