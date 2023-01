Disneyland® Paris gaat op zoek naar Belgische kandidaten voor beroepen in toerisme en horeca

Het team dat verantwoordelijk is voor de aanwervingen van Disneyland Paris, de belangrijkste toeristische bestemming van Europa, start een nieuwe jaarlijkse wervingscampagne in verschillende steden in Frankrijk en Europa. Kandidaten afkomstig uit België en Noord-Frankrijk kunnen hiervoor op 7 februari terecht in Rijsel. Met deze Europese tour biedt de onderneming enkele duizenden contracten aan in de toeristische sector en de horeca. Ook West-Vlamingen zijn méér dan welkom.

Disneyland Paris viert dit jaar zijn 30e verjaardag, en de opening van het nieuwe themagebied Marvel Avengers Campus. Om de beste kwaliteit van dienstverlening te bieden en de Disney-magie tot leven te brengen, lanceert het bedrijf na een onderbreking van twee jaar een nieuwe Europese aanwervingstournee op zoek naar zijn toekomstige talenten. De integratie in het bedrijf wordt vergemakkelijkt door een onderdompeling in de Disney-wereld en -cultuur dankzij de initiële opleiding “La Tradition”. Daarnaast biedt Disneyland Paris accommodatie in de buurt van het Resort voor mensen die niet in de regio Parijs wonen (afhankelijk van beschikbaarheid).

Op 7 februari 2023 vindt in Rijsel een rekruteringsevenement plaats om kandidaten uit België en Noord-Frankrijk de kans te geven om eenvoudig en dichtbij de recruiters te kunnen ontmoeten. Het bedrijf hoopt zo Franstalige, maar ook Nederlandstalige Belgen aan te trekken om in Marne-La-Vallée te komen werken. Gekwalificeerde kandidaten krijgen de gelegenheid om te solliciteren en ter plaatse een gesprek te voeren. Als hun sollicitaties worden gevalideerd, kunnen kandidaten zelfs dezelfde dag nog vertrekken met een aanbod. Het aanbod gaat vooral om operationele beroepen in de horeca, receptie en het hotelwezen, geschikt voor beginners (minimumleeftijd 18 jaar) of ervaren werknemers. Deze contracten, meestal van bepaalde duur, worden aangeboden voor 2 tot 8 maanden tussen februari en augustus (juli en augustus moeten worden gewerkt).

© Valentin Desjardins

Disneyland Paris opende zijn deuren in april 1992 en door zijn voortdurende ontwikkeling is het uitgegroeid tot de belangrijkste toeristische bestemming van Europa. Tegenwoordig is Disneyland Paris een bestemming die uitnodigt tot een langer verblijf met twee themaparken, zeven Disney Hotels, het Disney Village® amusementscentrum en twee congrescentra. Disneyland Paris is de grootste particuliere werkgever in het departement Seine-et-Marne, met meer dan 500 verschillende banen en 124 vertegenwoordigde nationaliteiten. (PADI)

https://jobs.disneycareers.com/job/marne-la-vallee/recruiting-day-in-lille-on-february-7-2023/391/41730629952