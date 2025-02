Disney On Ice sluit straks af in de Lotto Arena, maar keert in februari 2026 terug naar ons land

Vandaag start om 14.30 uur de laatste voorstelling van Disney On Ice ‘De Magische Reis’ in de Lotto Arena in Antwerpen. Tussen 14 en 23 februari 2025 was de betoverende Disney-magie te zien in zowel Vorst-Nationaal als in Antwerpen.

Disney On Ice is een betoverende ijsshow, die zowel kinderen als volwassenen meeneemt op een magisch avontuur. De show combineert indrukwekkende schaatsprestaties met geliefde Disney-verhalen, waardoor het een onvergetelijke ervaring wordt voor het hele gezin. De show wordt telkens aan elkaar gepraat door Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck en Goofy, en twee hosts, die het publiek moeiteloos door de verschillende verhalen leiden. Prachtige kostuums, indrukwekkende choreografie en meeslepende muziek zorgen telkens voor een magische ervaring voor alle leeftijden. En daarover kunnen we meespreken, want ook wij hebben ervan genoten. Een UIT-tip voor het hele gezin. Nu te laat? Geen probleem. Je kan nu ook al tickets reserveren voor de show van februari 2026. (PADI & Jelle)

© gsm Jelle

