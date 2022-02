Disney On Ice komt van woensdag 23 tot en met zaterdag 27 februari naar Lotto Arena

Goed nieuws voor de vele Disneyfans, want van woensdag 23 tot en met zaterdag 27 februari is er Disney On Ice in de Lotto Arena. Van 18 tot 20 februari werd dezelfde show opgevoerd in Vorst-Nationaal. Er kwamen maar liefst 34.400 mensen naar kijken. Ook de interesse voor de show in de Lotto Arena is heel groot.

Goed nieuws voor de organisatoren, want al drie van de zeven voorstellingen in de Lotto Arena zijn uitverkocht. Er zijn nog tickets beschikbaar voor enkele shows. Check hun website en je weet direct of je nog erbij kan zijn. (PADI)

www.disneyonice.be, www.gracialive.be