Dirk Van Vooren over ‘Winterrevue with Friends: “In de ‘Winterrevue’ zit meestal een algemene traan, maar nu zijn het de échte tranen van Hugo”

Op zondag 14 januari sluit Backstage Producties om 15 uur in Theater Elckerlyc in Antwerpen ‘Winterrevue with Friends’ af met als gast Peter Van de Veire. Komend weekend is Christoff van de partij. Op donderdag 11 en vrijdag 12 januari is Karen Damen de gastvrouw, gevolgd door dan twee dagen Peter Van de Veire. En met Peter valt het doek over deze schitterende editie 2023, met de talentvolle regisseur Stefan Staes.

De producenten Dirk Van Vooren, Nico Warrinnier, James Cooke en Bob Jennes lopen er met de glimlach bij, want de verkoop van de ‘Winterrevue’ is een groot succes. Voor een beperkt aantal voorstellingen zijn er nog tickets. Wie deze revue nog niet zag, moet dus vlug zijn. De reden van deze verkoop? Het plaatje klopt volledig. En ook de aanwezigheid van Hugo Sigal zorgt voor een pluspunt. Of we schrijven beter: de aanwezigheid van Hugo Sigal én ‘zijn Colleke’, want jawel…Nicole is er ook bij. Jaja, rara… voor wie het nog niet zou weten!

Deze uitgave is een groot verschil met vorig jaar. Juist toch?

Dirk: “Echt? Dankjewel!”

We durven zelfs zeggen: de beste van alle edities die we al zagen.

Dirk: “We trokken de kaart van de populaire muziek met populaire artiesten, en special guest. Het was niet altijd evident om mensen te vinden om mee te doen. We zetten Hugo als ceremoniemeester bovenaan op de affiche en zochten naar mensen die een speciale band hebben met Nicole & Hugo. Ik denk dat we daarin zijn geslaagd. Gert schreef ooit liedjes voor hen en stuurde hen in 2004 terug naar de Belgische préselectie van het Eurovisiesongfestival. Peter Van de Veire heeft een band door ‘Goeiemorgen’. Met Karen deden ze ‘Alice in Wonderland’. De Winterrevue is opgehangen aan de carrière van Hugo. We beginnen met Hugo en we eindigen met Hugo. De cirkel is dus rond. Die man doet dat schitterend. Het is een ‘Winterrevue’ met een lach en een traan. Wanneer er een traan in onze ‘Winterrevue’ zit, dan is dat meestal een algemene traan, maar nu zijn het de échte tranen van Hugo.”

Wij waren erbij toen Gert en James special guest waren. Er staan nog andere namen op de planning. Iedere ‘Winterrevue’ zal dus niet dezelfde zijn. Maar even ludiek, daar hebben we toch onze bedenkingen bij…

Dirk: “Ik raad de mensen aan om voor iedere voorstelling kaartjes te kopen en daarna kunnen ze vergelijken (lacht). Iedere artiest heeft zijn persoonlijkheid. Die zijn heel de show lang zichzelf. Ze moeten geen rolletje, geen typetje spelen. Laat dat maar aan ons over, maar zij mogen zichzelf zijn. Ze ondergaan en in het eerste deel ‘KOEK, de Musical’ is dat voor iedere Bekende Vlaming hetzelfde, maar dat zal niet iedere keer hetzelfde zijn. Karen zal anders reageren dan een Peter Van de Veire. Het is aan mijn personage om alert te blijven en erop in te spelen.”

Durf jij ook zeggen dat deze ‘Winterrevue with Friends’ één van de beste is van de voorbije jaren?

Dirk: “Och, ik weet dat niet. We spelen zelf mee, dan bekijk je dat anders. Ik wil dat eerlijk gezegd ook niet vergelijken. Die anderen uitgaven zijn niet meer tastbaar, je kan ze niet meer zien. Maar nu hebben we wel een revue die de meest complete is dat we al ooit hebben gedaan. Er zit immers van alles in: een lach en een traan, verschillende soorten humor, een live orkest die diverse soorten muziek speelt… Ook het verhaal van Nicole & Hugo zit erin verwerkt. Dan heb je nog eens die special guest die erin voorkomen. Patrick en ik spelen de sketches. De mensen zijn gewoon van ons te zien dollen. Vandaag was dat nog even opletten omdat het een première was, maar in de komende voorstellingen zullen we wel nog wat improviseren, want dat is natuurlijk de zuurstof van het geheel.” (PADI)

‘Winterrevue with Friends’ in Theater Elckerlyc in Antwerpen. Info en tickets: www.elckerlyc.be