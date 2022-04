Dirk Nyberg zingt ‘Nooit of nooit’, maar wat heeft die song te betekenen?

Eind april 2019 won Dirk Nyberg de talentenjacht ‘Danny Fabry zoekt talent voor MENT’ in Thierbrau in Torhout.

In februari 2021 kwam zijn nieuwe single ‘Beautiful Noise’ uit, nadat hij ook al ‘We zijn weg’ had uitgebracht. Dirk blijft creatief bezig en blijft maar nummers schrijven. De ene keer zingt hij in het Engels, de andere keer in het Nederlands. Nu kwam de song ‘Nooit of nooit’ uit. Een rare titel? Met welke betekenis? “Deze single gaat over bedrog. Het nooit of nooit terug verliefd worden, iemand die zich bedrogen voelt, met een gebroken hart. Voor mij hoeft het niet meer… Het klinkt wat triestig, maar dat is die song niet hoor.” In de toekomst blijft Dirk ook verder werken met Lex de Groot. Er zijn plannen om een uptempoversie te maken van de eerste versie van ‘We zijn weg’, inclusief een clip. (PADI)