‘Dinnershow’ Het Witte Paard blijft navolging krijgen in april, mei én het najaar

Zin om je contacten eens te verwennen op een unieke internationale show met dinner? Dat is mogelijk, want in Het Witte Paard in Blankenberge wordt er op regelmatige tijdstippen een dergelijke formule georganiseerd. Tussen de gerechten door genieten de aanwezigen van muziek, internationale acts én een showballet.

We waren benieuwd hoe zo’n ‘dinnershow’ in Het Witte Paard eruit ziet. Is het de moeite om dat eens mee te maken? Of iets om toch maar éénmalig mee te beleven? Welkom om 19 uur, lazen we ergens, maar de deuren gingen al wat vroeger open, zodat de ingeschrevenen niet lang in de lobby van het Hotel Pantheon Palace moesten blijven staan. De ontvangst verliep hartelijk en de toewijzing van een tafel verliep heel vlot.

Een zicht op de prachtige zaalschikking. © PADI/Jens

© PADI/Jens

Het glaasje cava werd heel vlug geserveerd. Oei, onze tafel stond er wat wankel bij. Geen probleem, in één, twee, drie werd dat opgelost. Het hapje voor bij de cava stond al op tafel, maar dat hadden we niet direct opgemerkt. Het was 19.50 uur toen het doek omhoog ging en presentator van dienst Martijn Claes het publiek verwelkomde. Daarna volgde het eerste showgedeelte, met ook een act door het Duo Nostalgia. “Amaai, je zo vlug kunnen omkleden. Ik wil ook zoiets thuis voor mijn vrouw”, lacht iemand aan een andere tafel, terwijl hij naar zijn vrouwelijke partner keek.

Voorgerecht: gemarineerde zalm. © PADI/Jens

Na deel één volgde het voorgerecht: gemarineerde zalm, komkommer, granaatappel en Dille-mayonaise.

Hoofdgerecht: filet pur, lentegroenten, aardappelkroketten en peperroomsaus. © PADI/Jens

Even na 20.30 uur begon het tweede deel, met terug veel muziek, showballet en natuurlijk ook opnieuw een internationale act of de Helmut aan het treinstation. Eén uur later volgde het hoofdgerecht of filet pur, lentegroenten, aardappelkroketten en peperroomsaus. Heerlijk! “Ik mis wat livemuziek tijdens de gerechten”, hoorden we de mevrouw van de andere tafel aan haar partner zeggen. “Het was toch leuker geweest moest er bijvoorbeeld een pianist op dat moment op het podium hebben gezeten…”.

Showdessert © PADI/Jens

Rond 22.15 uur begon deel drie met terug de vaste ingrediënten: muziek, ballet, internationale act en dat was nu de douche act van Helmut.

poer

De douche-act met Helmut. © PADI/Jens

Er was veel Motown-muziek te horen. Leuk, gezellig.. “Er zit nog niet veel poer in de zaal”, vertelde een mevrouw. Het showdessert werd geserveerd, waarna het allerlaatste deel begon of terug veel muziek. En dan begon de drank al zijn werk te doen, want het publiek ging uit de bol. Niet enkel bij ‘Nobelprijs’, maar ook bij ‘Son of a Bitch’, ‘Suspicioius Minds’, ‘Never grow old’, ‘Kijken hoe het danst’, enz. De ambiance steeg ten top. Het was leuk. Onze ‘buurvrouw’ vond het ook al leuker, want ze ging vooraan aan het podium staan en begon zich uit te leven. Haar dansende bewegingen werden door haar partner op video vastgelegd.

Duo Nostalgia © PADI/Jens

Duo Nostalgia kwam nog eens langs voor een act, waarna er nog bekende nummers weerklonken. Omstreeks 23.38 uur viel het doek over deze ‘dinnershow’ met internationale uitstraling. De artiesten Clayton Peroti uit Nederland, Sandrine en Martijn Claes deden het uitstekend net zoals de internationale gasten Helmut en het Duo Nostalgia. Er volgden nog enkele dankwoordjes, het publiek vroeg om nog méér, maar de show was voorbij. Of alles meeviel? Natuurlijk! We hoorden klagen over geen vestiaire, maar er is wél een vestiaire maar die is niet bemand. HWP kan dus niet aansprakelijk worden gesteld. Tijdens de show zelf hadden we het op een bepaald moment een beetje frisjes. ’t Was precies of er airco door de zaal werd gestuwd. Best mogelijk wegens die coronatoestanden en de nieuwe richtlijnen. Maar dat zijn maar futiliteiten. Kortom, je moet het zeker niet laten om even langs te komen. We zijn er zeker van dat je je familieleden, vrienden of nationale contacten heel blij zal kunnen maken met een ‘dinnershow’ in Het Witte Paard. (PADI)

De volgende twee ‘dinnershows’ worden gehouden op vrijdag 29 april en zaterdag 7 mei. Prijs: 89 euro of 119 euro (met drankenforfait), inclusief topartiesten, internationale acts en een showballet. Vanaf oktober 2022 tot en met juni 2023 zijn er terug ‘dinnershows’. Tickets: www.witte-paard.be – 050 41 11 00.