Dimitri Vantomme alias DJ Dimi uit Moorslede verrast zijn eigen pa Dirk met het nummer ‘Pa’ van Doe Maar op het MENT-podium op de Markt in Diksmuide

Dimitri Vantomme alais DJ Dimi uit Moorslede mocht het publiek opwarmen net voor de opnames van MENT op de Markt in Diksmuide. Dimi mocht ook alle artiesten aankondigen én op het einde zelfs een nieuw nummer ‘Pa’ – oorspronkelijk van Doe Maar – brengen dat tijdens de derde week van augustus wordt gelanceerd. “Ik besloot echter ook bij de start van de vakantie een lied uit te brengen. Nu vrijdag komt m’n versie uit van ‘How You Remind Me’ van Nickelback”, verklapt Dimi tussen twee aankondigingen van artiesten in op een bankje backstage aan het podium van MENT.

“In augustus komt er een nieuwe single ‘Pa’ uit, een bewerking van de Nederlandse groep Doe Maar. Ik was met m’n pa op vakantie in IJsland. Wanneer je samen twee weken op elkaars lip zit en onderweg bent, dan is er wel eens een frustratie. Ik sprak fier dat ik iets kende over muziek, maar mij pa dacht daar anders over. Hij zei dat ik nog niets had bewezen, dat ik zelfs niet op Radio2 in Brussel wordt gedraaid. Ik dacht: Pardon, ik had al verschillende singles die in A-rotatie op Radio2 werden gedraaid. Ik begon dan even op te tellen met hoeveel singles ik al in de hitparade van Radio2 stond. Ik stond zelfs ooit met ‘Dichterbij’ op nummer 1, ik stond ook eens met een andere song op nummer 2, enz. Mijn ego was geraakt en ik bleef maar zoeken naar ‘bewijzen’ om mijn papa te overtuigen hoe goed ik al scoorde op Radio2. Ik telde op Spotify en YouTube hoeveel views ik al heb en dat zijn er boven de 3 miljoen. Mij pa ziet dat echter precies anders. Als je niet iedere week op tv komt, dan is je carrière niet geslaagd, terwijl ik wel heel tevreden ben over m’n veelzijdige carrière.”

Toen Dimitri zijn nummer zong, droeg hij een t-shirt waarop ‘PA’ stond. © PADI/Daniël

Dimitri hoorde het nummer ‘Pa’ van Doe Maar en wilde direct ook eens die song opnemen. “Dit liedje gaat over je pa én ook je ma die altijd het beste met je voor hebben, maar die zeggen dat soms op een manier waar je dat zelf als persoon zo niet wilt horen. Ik maakte daar een supertoffe versie van. Mijn nummer is een ode aan mijn vader Dirk die vorig jaar 70 jaar werd, maar wel een ode met een randje. Anderhalf jaar geleden was ik m’n pa bijna kwijt door verschillende hartoperaties. Hij werd vier keren geopereerd op vijf dagen tijd. Gelukkig kwam hij er terug door en voelt hij zich nu goed. Ik ben superblij dat we toen die veertien dagen vakantie in IJsland nog samen konden doen. Hij is hier nu ook vanavond in Diksmuide om te komen kijken, maar hij weet niet dat ik een lied voor hem zal zingen en een toepasselijke t-shirt zal dragen.”

Eind augustus brengt Dimi het lied ‘Pa’ uit, maar aan ’t begin van de zomervakantie brengt hij nog een andere single ‘How You Remind Me’ van Nickelback uit. “Inderdaad, op vrijdag 7 juli komt die single uit. Veel mensen vragen zich af: wat heb ik nu betekent in het leven? En van waar kennen de mensen mij? Ik deed al zoveel toffe dingen in m’n carrière, maar ik ben ook al 26 jaar eigenaar van Bonaparte op de Grote Markt in Antwerpen. Heel veel mensen leerden elkaar daar kennen en ik leerde daar zelfs Karen Damen en Jani Kazaltzis kennen. Ik doe ook nog andere dingen, zoals mij al zo’n vijftien jaar inzetten voor de Pride. Daarmee maken wij een verschil, zelfs op politiek gebied. We brengen thema’s aan, die dan later door de politiek worden overgenomen. Het is dus leuk dat ik dus niet enkel de mensen een fijne avond kan bezorgen in m’n eigen zaak of via MENT TV, maar ook iets kan betekenen voor de maatschappij. Ik heb geen bergen verzet, maar soms wel een steentje verlegd. Dat vind ik wel tof.” (PADI)