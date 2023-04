Dimi uit Moorslede scoort in één week tijd én een dikke hit én een nagelnieuw programma op MENT TV

De geboren en getogen Moorsledenaar Dimi, die we kennen van o.a. ‘We like to Party’, het programma ‘Waar Is Dat Feestje’ en zijn Europese top 10 hit ‘Oh Oh Oh Oh’, vindt na een moeilijke covid-periode letterlijk zijn tweede adem terug.

Net na de tweede lockdown schreef Dimitri samen met Lester Williams – die al vele hits met Regi schreef én de monsterhit ‘Vuurwerk’ ( van Camille) en David Vervoort (Dave Mcullen, Dos Cervesas maar ook enkele hits voor Helene Fisher) – de oorworm ‘Alles Moet Kapot’ . “Dit nummer gaat over de wil om los te breken, even alles te vergeten en helemaal los te gaan. Dat is een gevoel dat we allemaal kenden. Door de lockdown, het niet kunnen/mogen werken had ik soms ook het gevoel dat ik de muren om me heen wou neer halen. ‘Alles Moet Kapot’”, lacht Dimi. “Omdat mijn zaak Bonaparte op de Grote Markt in Antwerpen , na de twee horrorjaren, zijn beste periode, door de knaldrang, ooit kent, moesten we uitbreiden en trokken we niet alleen een ander soort klanten aan maar ook een jonger team. Sinds een jaar draait Lou bij ons, zijn DJ naam is ‘Alles Kapot’. Ik geloof zo hard in zijn talent dat ik hem vroeg of hij geen zin had in een eerste commerciële collab. De sterren stonden op één lijn. Dat blijkt nu nog maar sinds de prerelease en opstarten van de promo… Meer dan 10.000 views op YOUTUBE op nog geen 72 uur.”

Maar dat is niet het enige goede nieuwe dat deze West-Vlaming te melden heeft, want vanaf sinds vorige zaterdag heeft Dimi een nieuw programma op MENT TV met natuurlijk Dimi als host. “Op kerstavond wilde Marc, ‘de grote baas’ bij MENT TV een entertainment programma uitzenden maar ‘t mocht ééns iets anders zijn… Hij gaf enkele voorbeelden van welk gevoel het programma moest uitstralen: BV’s muziek, entertainment , gestructureerde chaos, feelgood…”, vertelt Dimi. “Dit éénmalige programma dat de naam ‘Swingers’ kreeg werd zo goed onthaald dat we nu een volwaardig eerste seizoen aan het opnemen zijn. In de eerste aflevering waren Wim Soutaer en de Nederlandse Rene – Atje voor de sfeer- Karts te gast. Ik krijg ook een side-kick , Feest DJ Lucky Luc én een showballet. Dat was al de moeite om te kijken en in de toekomst volgt er nog méér…’Alles Moet Kapot’, lacht Dimi luid. (PADI)

‘Alles Moet Kapot’ vind je op alle streamingplatforme,, de clip op YouTube – ‘Swingers’ zie en hoor je elke zaterdag om 20 uur bij MENT TV en op MENT RADIO (heruitzending op zondag om 18 uur.