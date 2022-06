Deze zomer kan je voor de eerste keer in Zonnebeke naar de gratis Parkies-concerten met o.a. Margriet Hermans, Mama’s Jasje…

Van 8 juli tot 2 september kan je op vrijdagavond 7 Parkies-afterworkconcerten meepikken op het Evenementenplein in Zonnebeke. Het is de eerste keer dat de West-Vlaamse gemeente meedoet. Zonder maatregelen of beperkingen viert ‘het grootste kleinste festival van België’ deze zomer zijn 30-jarig bestaan. Margriet Hermans en dochter Celien, maar ook Gers Pardoel en OLIVIA debuteren dit jaar op de Parkies. Mama’s Jasje, Sandra Kim en het populaire Cookies And Cream zijn eveneens van de partij. Hét verjaardagsgeschenk is de allround 30 Jaar Parkies Band, die onder leiding van Hervé Martens nummers speelt uit de voorbije 30 jaar en één verrassende muziekgast uit diezelfde periode meebrengt.

Mensen op een bijzondere plek in de buurt samenbrengen voor een unieke concertbeleving, dat is waar ook de 31ste editie van de Parkies-concerten dit jaar opnieuw voor staan. Uitgesteld, maar ongeremd vieren de organisatoren dit jaar hun 30ste verjaardag. Op vrijdag 8 juli schrijft Cookies And Cream geschiedenis als opener van het eerste Parkies-concert in Zonnebeke. De band weet perfect hoe ze met een gezonde mix van herkenbare covers en eigen werk (‘Mis Je’, ‘Chillen In Ons Ondergoed’ en de zomerhit ‘Camping Disco’) perfect het publiek moet bespelen. Sandra Kim speelt één week later, op vrijdag 15 juli. Onze landgenote, die in 1986 het Eurovisiesongfestival won met ‘J’aime la vie’, bewees ondertussen dat ze muzikaal heel wat in haar mars heeft. Samen met haar muzikanten trakteert Sandra op een onvergetelijke concertavond. Met de allround 30 Jaar Parkies Band van Hervé Martens, zanger Steph Gustav (Stef Caers) en zangeressen Sofie Verbruggen (Trinity) en Sandrine Van Handenhove, worden we getrakteerd op de grootste hits uit 30 jaar Parkies. Het gezelschap zorgt ook nog voor één verrassingsgast uit de voorbije drie decennia. Op vrijdag 22 juli spelen ze dus in Zonnebeke. De ravissante en getalenteerde OLIVIA (‘Summer Life’, ‘La di da’), die een paar jaar geleden nog MNM Rising Star won en samen met Regi en Jake Reese de Zomerhit scoorde met ‘Kom Wat Dichterbij’, geeft op vrijdag 29 juli met haar muzikanten een knallend optreden.

Na een korte pauze van 2 weken komt Peter Vanlaet met Mama’s Jasje (‘Teken Van Leven’, ‘Als De Dag Van Toen’) op vrijdag 19 augustus afgezakt naar Zonnebeke. Geef Peter een podium en dan weet je dat hij samen met z’n muzikanten zorgt voor een topavond. Heb je ook iemand in jouw familie, een vriend(in) of kennis die niet weg te slaan is op evenementen? Op vrijdag 26 augustus kan je in ieder geval ‘Lekker Blijven Hangen’ bij Margriet Hermans. Liedjes uit haar nieuwste album ‘Spiegelbeeld’, maar ook het bekende ‘Alle Mooie Mannen Zijn Zo Lelijk’ en ‘Een Vriend’ staan op de setlijst. Met eigen werk en bekend repertoire zorgt haar veelzijdige dochter Celien voor de nodige afwisseling en aanvulling. De sympathieke, Nederlandse topartiest Gers Pardoel sluit op vrijdag 2 september de eerste doortocht van de Parkies op het Zonnebeekse Evenementenplein af. Met live muzikanten brengt hij op het podium zijn hits ‘Ik Neem Je Mee’, ‘Bagagedrager’, ‘Louise’ en ‘Zo Bijzonder’. Gers is nog steeds één van de meest geliefde artiesten in Vlaanderen. Het zal ons niet verbazen wanneer het plein straks weer volloopt voor de man die ondertussen in zowat elke grote Vlaamse concertzaal heeft gestaan.

Even een overzicht in ’t kort: van 8 juli tot 2 september kan je op de vrijdagavonden op het Evenementenplein in Zonnebeke terecht voor 7 gratis Parkiesconcerten, met optredens van Cookies And Cream (8/07), Sandra Kim (15/07), 30 Jaar Parkies Band met special guest (22/07), OLIVIA (29/07), Mama’s Jasje (19/08), Margriet Hermans & Celien (26/08) en Gers Pardoel (2/09). (PADI)

De Parkies vinden plaats op 18 locaties in Vlaanderen, goed voor 125 gratis optredens. Meer info: www.parkies.be