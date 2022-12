Deze zomer in Middelkerke: Regi Live op donderdag 20 juli én Metejoor op vrijdag 18 augustus

Aan de kalender van de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke worden in één klap twee topconcerten toegevoegd. Regi Live op donderdag 20 juli en Metejoor op vrijdag 18 augustus zijn deze zomer twee nieuwe concerten om niet te missen.

Regi schitterde eind oktober nog op onnavolgbare wijze in het Sportpaleis. Deze zomer haalt hij opnieuw alles uit de kast en bouwt hij een stevig feest in de muzikale hotspot aan onze Belgische kust. Regi Live was ook al afgelopen zomer te gast in de Proximus Pop-Up Arena en keert op donderdag 20 juli, aan de vooravond van de nationale feestdag, terug.

Metejoor. © PADI/Daniël

Voor Metejoor was 2022 een formidabel succesjaar. Hij speelde in theaters en op festivals, was te zien op televisie, ontving drie MIA’s en scoorde een nummer één hit met ‘Dit Is Wat Mijn Mama Zei’. Joris van Rossem – aka Metejoor – is intussen op weg richting zijn eerste solo Sportpaleisconcerten, maar speelt eerst op vrijdag 18 augustus een zomers concert in Middelkerke. (PADI)

Wie deze zomer Regi Live of Metejoor wil combineren met een uitstap naar zee zet alvast donderdag 20 juli en vrijdag 18 augustus in de agenda. De Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke combineert de beleving van een heerlijk zomers festival met het comfort van een arena concert. Tickets via popuparena.be.