Dennis van Aarssen: “Ik wil dit beroep uitoefenen tot m’n 105 jaar, nu ben ik 28 of nog 77 jaar te goed”

Het debuutalbum ‘Forever You’ van de Nederlandse The Voice 2019-winnaar Dennis van Aarssen ging over hoe zijn leven in 2019 in positieve zin op z’n kop werd gezet. In 2020 stond de wereld opeens nog een keer op zo’n kop, maar dan in de negatieve zin. De pandemie zorgde ervoor dat alle prachtige plannen werden uitgesteld en de vliegende start in zijn muzikale carrière een onverwachtse wending kreeg. Concerten, tournees en live publiek, maakten noodgedwongen plaats voor livestreams en cameralenzen. Gelukkig kon Dennis in die periode wel veel nieuwe songs schrijven, die zijn te horen op zijn album ‘How To Live’.

Recent bracht Dennis een nieuwe single ‘I Can’t Make This Right’ uit, die hij voor de allereerste keer ook kwam voorstelling in Vlaanderen. Bij MENT TV in Mariakerke hadden we een gesprek met Dennis, die ook nog een primeur aan ons verklapte, namelijk dat hij eind 2022 een kerstalbum uitbrengt.

Hoe heb je het The Voice-avontuur in Nederland ervaren?

Dennis: “Het is alweer vier jaar geleden dat de opnames daar zijn begonnen. Zo’n 3,5 jaar geleden won ik, maar dat is wel iets van ’t tofste dat ik meemaakte. Ik was een projectmanager die daar zijn liedjes mocht zingen die hij graag zong. Dat werd nog gewaardeerd, want ik won.”

Wat waren de plannen na je overwinning?

Dennis: “Mijn eerste plan was om mijn baan als projectmanager op te zeggen. Daarna werkten we een tournee uit met 31 voorstellingen, met een bigband. Ik bracht ook een eigen album uit, met vooral eigen songs. Het eerste jaar konden we nog alles uitvoeren, maar toen kwam corona. Toen hebben we heel wat theatershows en allerlei mooie trips naar het buitenland gecanceld of uitgesteld. We zijn nu nog altijd veel zaken die verschoven zijn aan het inhalen.”

Dennis van Aarssen uit Nederland © PADI/Daniël

Hoe kwamen uw songs in Amerika tot stand? Geef toe, een Nederlands artiest die in Amerika mag zingen, dat komt toch niet veel voor?

Dennis: “We deden één show in New York. Dat komt omdat ik samenwerk met twee Amerikanen, die naar Nederland afzakten om samen met mij nummers te schrijven. Dat klikte heel goed. Ze vonden dat Nederland te klein is voor mij en dus zeiden ze dat ik naar New York moest trekken. We gingen dat in 2020 doen, maar dat was niet mogelijk omdat Amerika dan op slot was wegens corona. In februari jl. hebben we daar gespeeld. Jef had een kleine bigband geregeld, waarna ik anderhalf uur mijn eigen liedjes mocht spelen voor het grote publiek. En dat viel echt wel in de smaak van het publiek, maar ook van mezelf. Dat was echt te gek. Dat smaakt écht naar meer. Niet enkel voor mezelf, maar ook voor de bigband en het publiek. Ik vlieg weldra naar New York om terug te schrijven en er eveneens zijn plannen om vaker dergelijke prachtige muzikale uitstapjes te maken.”

Vertel eens wat meer over je nieuwe single ‘I Can’t Make This Right’.

Dennis: “Dit lied schreef ik in 2019, samen met twee Nederlandse schrijvers, en dus nog voor de corona. Een simpel liedje over het dagelijkse leven. Over een ruzie met je partner, waarvan je na één uur in feite niet meer weet waarover die ruzie ging. Dat je dan vertrekt, pas één dag later terug keert. En dan beseft: ‘Ik Kan Niet Zonder You/I Can’t Make This Right’.”

Wat staat er nog op je planning?

Dennis: “Recent sloten we mijn theatertournee af in Nederland. Ik ga terug veel schrijven en we gaan ook een kerstalbum opnemen, met nieuwe liedjes en ook covers die de mensen graag horen in deze periode van het jaar. Dit is al geweten, maar brachten we nog niet uit. Eind dit jaar ga ik terug touren én hopelijk start er begin volgend jaar een clubtourtje. Ik ben ook bezig met een aantal tv-projecten. Het is echt waar gezellig druk.”

Wat is je ultieme doel?

Dennis: “Mijn droom in essentie is dat ik dit tot mijn 105e levensjaar kan blijven doen. Ik ben nu 28 jaar en heb dus nog 77 jaar te gaan. Ik wil in dat vak blijven, mijn muziek brengen en de mensen daarmee blij te maken. Ik breng eigen liedjes, maar wel in de stijl van de mensen die ik adoreer, zoals Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Michael Bubblé. Ik wil mensen over heel de wereld blij maken met mijn muziek.” (PADI)

De single is te dowloaden via de grote streamingplatforms.