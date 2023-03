Dennie Damaro zingt ‘Als ’n Meeuw In De Wind’

Dennie Damaro uit Wuustwezel staat al 35 jaar op het podium en is allang geen onbekende meer in de Vlaamse showbizz. In de jaren ‘90 kwam hij door ‘Tien-om-te-Zien’ voor het eerst nationaal in beeld en ook in Nederland stond hij met verschillende singles wekenlang in de hitparade.

Dennie is naast zanger ook een gegadigde componist en tekstschrijver, maar toch kiest hij ervoor om regelmatig een verrassende cover uit te brengen. Met het liedje ‘Als ’n Meeuw In De Wind’ covert hij één van de bekendste hits van wijlen Arne Jansen & Les Cigales (NL) uit 1983. Producer Manfred Jongenelis stond in voor deze nieuwe productie en maakte er een aanstekelijke versie van. Luister en geniet! (PADI)

Deze nieuwe single is te downloaden via alle grote streamingsplatforms.