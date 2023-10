Denise Lisabeth (95) uit Zedelgem keek vanop de eerste rij toe naar de hommage van haar broer Joe Harris

In Het Witte Paard in Blankenberge had er een ‘Hommage Joe Harris’ plaats naar aanleiding van de 20ste verjaardag van zijn overlijden en ook zijn komende verjaardag, want op kerstdag 25 december eerstkomend zou Joe 80 jaar zijn geworden. Vooraan op de eerste rij genoot ook Denise Lisabeth van dit eerbetoon aan haar broer in een organisatie van Blue Sky Concerts.

Denise is 95 jaar en woont in Zedelgem. Er waren vier kinderen ten huize Lisabeth, maar enkel Denise is nog in leven. ““Toen mijn broer Georges het levenslicht zag, was ik al 15 jaar jong. Of het een brave was? Neen hoor! Hij was misdienaar. Ging hij naar de mis, dan trok hij aan de touwen van de klokken. Hij hing daar dan aan, telkens net voor de mis”, lacht Denise. “Natuurlijk was ik fier dat hij zanger was. Ik was een grote fan en kende veel liedjes van hem. Ik hoor vooral ‘Drink Rode Wijn’ graag. Toen Joe overleed, was ik weg op reis. Mijn familie liet het niet weten. Zo werd hij later begraven. Mijn vakantie ging immers voorbij zijn. Ze zwegen allemaal, zelfs op de bus. ’s Morgens om 7 uur gingen ze dat nieuws zeggen, maar ze draaiden de radio toe.”

Denise Lisabeth volgde vanop de eerste rij de hommage aan haar broer Joe Harris. © PADI/Daniël

De 71-jarige Lisette Vanhevel uit Zedelgem is de dochter van Denise. “Ik groeide op met de muziek van mijn nonkel Joe Harris. Trad hij op in de omgeving, dan gingen we kijken. Toen hij zong in Thiërbrauhof in Torhout en in La Palma in Gits, dan gingen we daar met familieleden telkens naartoe. In de regio Limburg was dan weer een beetje tever.” Evie Vervaecke (43) uit Aartrijke is de kleindochter van Denise. Zij vergezelde haar oma en mama naar deze hommage, waar ze ook nog eens de talrijke hits van Joe Harris door andere artiesten hoorde zingen. (PADI)