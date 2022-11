Denderende première voor de spannende Agatha Christie-klassieker ‘Moord op de Oriënt Express’

Op zondag 20 november zakten theaterpubliek, genodigden en pers in grote getale af naar Theater Elckerlyc voor een theaterthriller met de legendarische Hercule Poirot in de hoofdrol. Hoofdrolspeler Warre Borgmans en mede-acteurs Barbara Sarafian, Ianthe Tavernier, Martijn Claes, Lennart Lemmens, Sid Van Oerle, Marilou Mermans, Jan Schepens, Vicky Florus, Mira Delbaen en Pascal De Witte konden niet wachten om het publiek mee te nemen op de helse treinrit van ‘Moord op de Oriënt Express’ in Theater Elckerlyc te Antwerpen.

Het publiek wist de acteerprestaties en het prachtige decor, namelijk een replica van een klassieke stoomtrein, bijzonder te smaken. De cast en de podiumcrew kregen een hartverwarmende, staande ovatie. Deze klassieker van Agatha Christie wil het publiek gezien hebben. Backstage Producties verkocht dan ook al ruim 8000 treinkaartjes voor deze spannende voorstelling. Zelden nog krijgt het men het pure, ambachtelijke theater van weleer te zien. Backstage Producties bewijst dat het niet enkel technische hoogstandjes zijn die het publiek kan bekoren. Waar krijgt men vandaag nog zo’n grote cast samen op het podium, in een bijzonder realistisch decor en tot in de puntjes gekleed en gekapt in jaren 30-stijl? Een gedurfde maar geslaagde keuze van de producent die hiermee zijn visitekaartje aflevert. Rasacteur Warre Borgmans vertolkt de rol van detective Hercule Poirot samen met een absolute sterrencast tot en met 11 december in Theater Elckerlyc in Antwerpen.

‘Moord op de Oriënt Express’ is natuurlijk één van dé klassiekers van Agatha Christie en werd al ontelbaar keer verfilmd. Het blijft een intrigerende whodunit. Het publiek wordt getrakteerd op een technisch huzarenstukje op de scène. Decorontwerper Marnik Baert ontwierp een prachtige stoomtrein met een treinstel, inclusief restaurant en prachtige couchette-wagen, dat de sfeer en grandeur van de high society in de jaren ’30 uitstraalt. Het is dan ook een uitdaging, om de verschillende treinstellen vlot en op de cm juist over het podium van Theater Elckerlyc te laten “glijden” en pivoteren… Kortom, bloed, zweet en tranen voor een fantastisch technisch team dat voor de gelegenheid ook mee op het podium de trein navigeert terwijl de cast het beste van zichzelf geeft.

Korte inhoud: Detective Hercule Poirot stapt aan boord van de luxueuze trein ‘The Oriënt Express’. Wat onmiddellijk opvalt, is dat de trein overboekt blijkt te zijn. Merkwaardig, zeker te midden van het winterseizoen. Gelukkig kan Poirot rekenen op de hulp van zijn oude vriend en verantwoordelijke over de trein, Monsieur Bouc, om hem aan de laatste luxe-cabine te helpen. Aan boord ontmoet Poirot verschillende intrigerende personages waaronder een bejaarde Russische prinses, een Hongaarse gravin, een Schotse kolonel en een Amerikaanse zakenman genaamd Ratchett. Wanneer een sneeuwstorm ervoor zorgt dat de trein tijdelijk moet halt houden blijkt de dag nadien Ratchett vermoord te zijn. Uiteraard zijn alle ogen gericht op de legendarische detective Hercule Poirot om het mysterie op te lossen, aangezien de moordenaar zich onder de gasten moet begeven. Spoor na spoor wordt onderzocht, elk bewijsmateriaal grondig bestudeerd, maar slaagt Poirot erin om op 48 uur de zaak op te lossen? (PADI)

Locatie: Theater Elckerlyc, Frankrijklei 85-87, 2000 Antwerpen – Productie: Backstage Producties

