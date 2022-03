Delphine uit Harelbeke zingt op allerlei evenementen, zelfs op huwelijksfeesten

Ken je Caroline Devriese uit Harelbeke? Of hoorde je al praten over zangeres Delphine? Dat zijn allebei dezelfde personen. In het dagelijkse leven werkt Caroline, in haar vrije tijd zingt Delphine.

Caroline Devriese, ook Delphine genoemd, is 51 jaar en woont in Harelbeke. Ze is gescheiden, heeft één zoon Jonas. Zijn vriendin heet Eline. De kleinkindjes zijn Mila (2) en Xiebe (7). Caroline werkt als vrijwiligster in de Pienterschool in Kuurne, waar ze ’s middags instaat voor de opvang van de kleuters. Ze volgt al drie jaar zangles, waaronder twee jaar in het Conservatorium en sinds september 2021 bij Mirjana in Zwevegem. “Muziek zit al jaren in mijn bloed. Nu ga ik ermee door”, bekent ze. “Ik mocht ‘Ik krijg een heel apart gevoel’ zingen op het podium van het Zwarte Veld in Oedelem. Dat deed deugd en dat voelde ook goed aan. Ik leerde ook al andere artiesten kennen. Ik zing Nederlandstalige meezingers, maar ook Engelstalige liedjes. Tijdens corona zat ik niet stil. Ik nam veertien liedjes op met als titel ‘Mijn droom’. Die songs kan je ook terugvinden op Amusementsmuziek Caroline. Ik wil vaak optreden, zelfs op huwelijken of bij plechtigheden in de kerk. Iedereen mag mij contacteren.” (PADI)

Info: 0475 68 31 10