Deerlijkse Lize Feryn wordt Alabama in nieuwste theaterversie ‘The Broken Circle Breakdown’: “Ik voel me superveilig bij Roel”

Vanaf nu kan je in de Rode Zaal van het Antwerpse Fakkeltheater gaan kijken naar de nieuwste versie van het theaterstuk ‘The Broken Circle Breakdown’, waarin Roel Vanderstukken en de uit Deerlijk afkomstige Lize Feryn respectievelijk de rollen van Monroe en Alabama op zich nemen. Velen kennen het verhaal misschien nog van de film, maar de theaterversie is toch heel anders. Veel intiemer en nog directer. Als je weet dat de meest doorgewinterde journalisten na de voorstelling ruim een kwartier nodig hadden om de moed te vinden om hun plaats te verlaten en het ook op het fotomoment op het podium ijzingwekkend stil was bij de aanwezige fotografen, dan mag je er zeker van zijn dat het duo het aanwezige publiek bij de keel heeft gegrepen en heeft meegenomen tot een eindje na het slotapplaus.

Voor Lize Feryn, net 30 geworden, was het haar allereerste kennismaking met de theaterplanken. Na de voorstelling was ze zichtbaar geëmotioneerd van de soms zware scènes die ze moest brengen, maar kon er toch ook een voldane zucht vanaf. “Donderdag was er mijn allereerste show en nu dus de officiële première. Het was zeker spannend, maar het was heel leuk om te doen. Spannend was het ook in die zin dat je voor de televisie gewoon je scenario’s speelt, terwijl je bij een livepubliek meteen interactie krijgt. Daardoor krijgt alles nog eens een extra dimensie en dat maakt het extra speciaal. Aan de andere kant was het natuurlijk ook redelijk heftig qua emoties, maar dat had natuurlijk alles te maken met het stuk zelf”, zegt ze. Zodra het publiek de zaal betreedt, staan de acteurs al op het podium. Eenmaal de lichten doven, begint het stuk ook echt. Met een monoloog van Lizes personage Alabama, die terugblikt op haar turbulente jeugdjaren, verboden liefdes en zoveel meer. Voor het publiek is het de eerste tien minuten van het stuk misschien even kennismaken met de personages, maar eenmaal Roel en Lize hun ding beginnen doen, is niemand nog naar de acteurs aan het kijken. Iedereen kijkt vol bewondering naar Monroe en Alabama die de tragedie feilloos overbrengen op het aanwezige publiek, waardoor het voor iedereen voelt alsof die twee personen ook écht op het podium staan. “Dat beschouw ik als een mooi compliment. Al is het wel zo dat de rol van Alabama heel dicht bij mij ligt. Natuurlijk heeft zij heel wat dingen meegemaakt die ik niet heb meegemaakt, maar er zijn zeker wel paralellen met de manier waarop ze met dingen omgaat. Ze is iemand die heel veel voelt en zelfs huilt bij het nieuws. Ik heb dat ook. En dan is er natuurlijk ook nog de fysieke transformatie met de tattoos en het haar dat verandert, waardoor je je nog meer Alabama gaat voelen.”

Roel Vanderstukken © PADI/Tom

In tegenstelling tot de voor de Oscars genomineerde film, speelt de bijna twee uur durende voorstelling zich in één en hetzelfde decor af. Geen enkel element wordt bijgeschoven of afgebroken. Roel, Lize en een vierkoppig bluegrassbandje is het enige wat de hele voorstelling te zien is. We leren de flamboyante Alabama kennen, maar worden gaandeweg ook meegenomen naar de ellende die beiden hebben gekend. Het verlies van hun dochter Maybelle hakt er bij beiden nog steeds in en het is duidelijk dat ze niet meteen overeenkomen in de manier waarop ze met hun verdriet om proberen te gaan. Terwijl Alabama rotsvast overtuigd is van haar geloof in God, beweegt Monroe hemel en aarde om haar – in zijn ogen – ongelijk te bewijzen. De emotionele momenten en flashbacks worden regelmatig onderbroken door een streepje bluegrassmuziek, maar hakken er desondanks bij momenten toch stevig in. Het bijna gekrijs/gesmeek van Alabama en het hulpeloze gevloek en getier van Monroe komt meermaals stevig binnen. Het verschil met de altijd goedlachse Benny Coppens kan voor Roel Vanderstukken niet groter zijn. Tussen de draaidagen voor zijn rol als klusjesman door studeerde de acteur in de auto op weg van of naar de set zijn teksten in van zijn wederoptreden in het theater. “Door het dagelijkse televisiewerk lijkt het alsof ik al een langere tijd uit het theater ben weggeweest, maar uiteindelijk waren dat amper een paar jaar”, weet Vanderstukken te zeggen. “Hoe dan ook was dit mogen doen sowieso thuiskomen voor mij. Het is destijds allemaal begonnen op een podium en ik durf te vermoeden dat het weleens ook zal eindigen op een podium. Als je dan met dit soort voorstellingen opnieuw mag proeven van het theater, dan is dat wel heel speciaal. Eerlijk is eerlijk, het is hard werken. Maar desondanks is het echt wel een supermooie cadeau om dit te mogen doen!”

Lize Feryn © PADI/Tom

Lize Feryn, die zich dan blijkbaar weer in Zuid-Afrika klaarstoomde voor haar rol als Alabama, kon zich voor haar allereerste productie alvast geen betere tegenspeler wensen dan Roel. “Roel Vanderstukken, wat een ongelooflijke acteur!” is ze duidelijk. “Het is iemand die ontzettend veel geeft en dat kan ik alleen maar in dank aannemen. Dit was nog maar onze tweede voorstelling die we speelden, maar nu al voel ik dat het elke keer toch weer anders gaat zijn. Dat maakt dat het stuk zal blijven leven en ik er elke keer weer, samen met hem, met volle vertrouwen in kan duiken. Het fijne aan Roel is ook dat hij in tegenstelling tot mij een doorgewinterde theateracteur is met pakken ervaring. Hij kan zo’n stuk echt dragen, waardoor hij mij tegelijkertijd ook weer draagt. Ik voel me alleszins superveilig bij hem en ik denk wel dat ik kan zeggen dat we elkaar blindelings vertrouwen. Als je op die manier mag spelen is dat echt megaleuk!”

De cast van ‘The Broken Circle Breakdown’. © PADI/Tom

West-Vlamingen die Lize en Roel graag aan het werk zien als Alabama en Monroe kunnen we alleen maar ongelooflijk warm maken voor deze productie. Dat bij veel voorstellingen het bordje ‘uitverkocht’ al werd opgehangen, mag duidelijk maken dat we niet de enige zijn die daar zo over denken. ‘The Broken Circle Breakdown’ loopt nog tot zondag 30 april in de Rode Zaal van het Fakkeltheater in Antwerpen, maar moet noodgedwongen op zaterdag 24 juni doortrekken naar Theater Elckerlyc omdat de vraag naar tickets enkel maar blijft toenemen en er nieuwe zalen met extra uitbreidingsmogelijkheden moesten worden aangeboord. In het najaar gaan Lize en Roel ook op reis met deze voorstelling en houden ze onder meer halt in CC De Leest in Izegem, De Spil in Roeselare, GC Guldenberg in Wevelgem, CC De Wissel in Wingene en OC d’Iefte in Lizes hometown Deerlijk. (PADI & Tom)

Meer informatie en tickets zijn te vinden op de website van de producent: http://www.aufondproducties.be/.