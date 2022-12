Deerlijkse Charlie ‘Mauro’ Bucket opent chocoladefabriek in Antwerpen

Er werden de voorbije decennia al tal van musicals opgevoerd, maar een Vlaamse versie van ‘Charlie and the chocolate factory’, naar het gelijknamige boek van Roald Dahl, dat ontbrak toch nog. Tot nu! Zaterdagnamiddag ging immers de Vlaamse herwerking in première in de Antwerpse Stadsschouwburg. Een stuk met toch behoorlijk wat linken naar onze provincie. Zo tekende Harelbekenaar Floris Devooght samen met Stany Crets voor de regie, zien we Bruggelingen Hans Peter Janssens en Sali Haidara schitteren als respectievelijk Mr. Salt en Violet Beauregarde, maakt Nooni Merchiers uit De Haan deel uit van de Oompa-Loompa’s en speelt de 12-jarige Mauro Degroote uit Deerlijk de rol van zijn leven als de enige echte Charlie Bucket!

Dik drie uur, inclusief pauze. Zo lang mag het publiek genieten van deze familiemusical die bulkt van de knipogen en waar zo nu en dan al eens wat magie aan te pas komt door personages in een vingerknip van kostuum of plaats te laten veranderen. Voor de meesten in de zaal een zelf gekocht kaartje en helaas geen Gouden Ticket. Die eer is weggelegd voor vijf kinderen, én volwassen begeleider, die het felbegeerde ticket vonden in hun Wonka-chocoladereep. Dankzij televisiereporters Jerry en Cherry kwamen we te weten dat de eerste vier tickets in een handomdraai de deur uit waren – waarvan zelfs eentje was weggelegd voor de Antwerpse zoon van mevrouw Teevee, een rol voor sopraan Astrid Stockman -, maar dat het geluk van de onfortuinlijke en minder bedeelde Charlie Bucket zwaar op de proef werd gesteld tot hij door een gevonden euro alsnog een winnende reep kon bemachtigen in het snoepkraampje van mevrouw Van Der Groen. Wat volgde, was een knotsgekke rondleiding in de fabriek van de enige echte Willy Wonka. En daar mogen uiteraard ook de gekke manusjes-van-alles Oompa-Loompa’s niet ontbreken. Aan Charlies zijde, de plotseling herrezen Bompa Jos. En die Bompa Jos werd op onnavolgbare wijze neergezet door een prachtig geschminkte en gekostumeerde Koen Van Impe.

De 12-jarige Mauro Degroote kreeg de leuke eer om de hoofdrol te mogen spelen tijdens de officiële première zaterdag. Meteen ook zijn debuut in het professionele wereldje, want nooit eerder stond Mauro op een scène zoals die in Antwerpen. “Ik heb er enorm van genoten en het publiek reageerde fantastisch. Die ervaring nemen ze me nooit meer af en ik zal het hoe dan ook voor altijd blijven onthouden”, was een tevreden Mauro na afloop duidelijk. “Het was natuurlijk een rol met bijzonder veel tekst en dus moest er hard gestudeerd worden, maar dat bleek gelukkig wel goed te lukken. Ook het samenspel met Nordin De Moor en Koen Van Impe is best fijn. Ze proberen me mee op sleeptouw te nemen en me erdoor te sleuren. Het zijn twee fijne mensen en ook hun personages vind ik best wel grappig. Neem nu de scène waarin Bompa Jos allerhande kunstjes uithaalt om toch maar door het doolhof te geraken.”

De volledige cast. © PADI/Tom

Gelet op de lange speelperiode en de wet op de kinderarbeid, moesten de makers de kinderen in meerdere groepen opdelen. Zij spelen dan afwisselend de rollen van Charlie Bucket of Oompa-Loompa. Voor de rol van Charlie Bucket krijgt Mauro zo assistentie van de 9-jarige Viktor Kryeziu en de 14-jarige Senne Dauwe. De show speelt nog tot en met zondag 8 januari in Stadsschouwburg Antwerpen. De karavaan trekt de weken die daarop volgen door naar Capitole Gent en Trixxo Theater Hasselt. Op al deze plaatsen zijn voor de meeste shows zeker nog enkele tickets beschikbaar.

Sali Haidara (links) en een medespeler. © PADI/Tom

Al zien we op het podium niet enkel de nieuwe lichting spelen, maar mag ook de intussen meer ervaren Sali Haidara uit Brugge zich in haar rol als Violet Beauregarde een heuse superster wanen. Hoewel ze dat voor heel wat Vlaamse kinderen al wel enige tijd is in haar rol als Maria in de gigantisch populaire Ketnet-reeks #LikeMe. Al moest Sali achteraf in de coulissen wel toegeven dat het toch niet helemaal hetzelfde is. “Het blijft een stuk voor de hele familie, dus in dat opzicht is het doelpubliek wel deels hetzelfde. Maar het personage, dat is toch heel andere koek. In tegenstelling tot het personage dat ik gewoon ben uit #LikeMe was het bij het begin van het proces wel heel erg zoeken. Ook het nummer dat ik ging zingen, moest echt nog bij mij gaan passen. Naarmate de repetities vorderden, lukte dat alsmaar beter en begon ik op de duur ook dingen van mijn personage in mezelf te herkennen. Ook de groep zelf is ontzettend fijn. Als actrice kwam ik met het idee dat ik enkele maanden ging samenwerken met een aantal fijne collega’s, maar die mening heb ik uiteindelijk snel moeten bijschaven. Ik kan nu oprecht zeggen dat het geen groep collega’s is geworden, maar een groep echte vrienden. En als je zo’n show uiteindelijk kan opvoeren met een vriendengroep, maakt dat het geheel echt nog veel leuker!” Ook buiten ‘Charlie & The Chocolate Factory’ zit Sali Haidara uiteraard niet stil. Zo komt in januari het langverwachte vierde seizoen van #LikeMe op antenne en is ze tegenwoordig als SALIMATA ook in een soloproject te horen als zangeres. Onlangs kwam met ‘What it is’ haar allereerste single op de markt en de actrice sluit niet uit dat er in de nabije toekomst ook wel eens een volledig album uit zou kunnen volgen. (PADI & Tom)

Meer info over ‘Charlie & The Chocolate Factory’ en de links naar de ticketreservatie, kan u vinden via http://www.deepbridge.be/