Deep Bridge is met sterrenparade aanwezig op Gentse Cultuurmarkt, waaronder ook met Aimy Courtens, Jérémie Vrielynck en Mauro Degroote

Op zaterdag 16 september presenteren méér dan 120 (socio-) culturele organisaties op de Kouter in Gent hun aanbod voor het nieuwe cultuurseizoen tijdens Cultuurmarkt Gent 2023. Ook productiehuis Deep Bridge, dat dit seizoen in Capitole Gent heerlijke musicals als ‘A Christmas Carol’, ‘Hairspray’ en ‘MAMMA MIA!’ (eerste keer in Gent!) op de planken brengt, tekent present en serveert op de Kouter zelfs een heuse sterrenparade uit de verschillende casts.

Zo kan je tussen 11 en 17 uur langslopen op de gezellige Deep Bridge-stand voor meet & greets met o.a. Lucas Van den Eynde en zijn ‘Tiny Tims’ Mauro Degroote en Matthijs Vochten (A Christmas Carol), Helle Vanderheyden (MAMMA MIA!), Amy Courtens, Lotte De Clerck en Jérémie Vrielynck (‘Hairspray’), en tal van andere musicalsterren. (PADI)

Voor de exacte planning check je best de Facebookpagina van Deep Bridge