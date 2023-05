Debutanten Karen Damen, MAKSIM, Günther Neefs en Topguns (o.a. Sean Dhondt), maar ook Gustaph én Gers Pardoel zijn dit jaar de blikvangers op de 32ste Radio 2 Parkies-concerten

In Waregem, Knokke-Heist, Sint-Niklaas, Torhout, Genk, Deinze, Blankenberge, Maasmechelen, Vilvoorde, Beringen, Middelkerke, De Haan, Zonnebeke, Maldegem, Maaseik en Roeselare, kan je in juli en augustus terecht voor de gratis Radio2 Parkies-concerten. Met de toevoegingen van Edegem, Sint-Truiden en Hamont-Achel, schrijft de 32ste editie, goed voor 137 gratis optredens, nu al geschiedenis. Mensen van alle leeftijden die samenkomen en verbroederen op een groene locatie in de buurt, waar ze in een festivalsetting genieten van topconcerten. Dat zijn de onderdelen van de succesformule.

Net als de voorbije jaren blijft de organisatie, samen met de lokale besturen, de sponsoren en (media)partners verder investeren in die unieke beleving. Voor ze dit najaar uitpakt met haar ‘One Woman Show’ geeft Karen Damen al een voorsmaakje op de Radio2 Parkies-concerten. Ook Topguns, de nieuwe 80’s coverband van o.a. haar drummende man Antony Van der Wee, zanger Sean Dhondt en gitarist John Miles Jr., maakt zijn debuut op het festival. Artiest en #LikeMe-gezicht MAKSIM, Günther Neefs met zijn 3-band, The Rocket Guy die een eerbetoon brengt aan Sir Elton John en Garry Hagger, zijn er ook voor de eerste keer bij. Bart Kaëll, Cookies And Cream, ABB4U, de Guy Swinnen Band, Mama’s Jasje en Soulbrothers Wim Soutaer, Charles Van Domburg en Vincent Goeminne zijn vertrouwde gezichten. Mathias Vergels, Gers Pardoel en Zomerhit-winnares Margriet Hermans met dochter Celien, doen voor de 2de keer mee. Tel daarbij ook nog de komst van Coco Jr. en Sandrine met hun Truephonic, én Gustaph. Na zijn 7de plek op het Eurovisiesongfestival komt hij, net als nagenoeg alle artiesten, met zijn muzikanten langs voor enkele concerten.

De 32ste Radio 2 Parkies-concerten, die in juli en augustus plaatsvinden, noteren met 19 locaties,17 topartiesten en 137 gratis optredens, voor aanvang al een nieuw record. Eén van de vele sterke troeven van ‘het grootste kleinste festival van België’ zijn de kansen die artiesten krijgen om met hun muzikanten te spelen voor een breed publiek. Net als Metejoor, die in het verleden vaak te gast was om ervaring op te doen, grijpt ook de populaire MAKSIM dit jaar die kans met beide handen als debutant. Met zijn rol als Vincent in Ketnet-serie #LikeMe werd hij bekend bij het grote publiek. Met zijn succesvolle debuutalbum ‘MAKSIM’, dat hij vorig jaar uitbracht, heeft de veelzijdige danser, acteur en zanger ondertussen grote stappen voorwaarts gezet. In afwachting van een 2de album scoorde hij met zijn nieuwste single ‘Onder Invloed’ recent een dikke hit.

Fietsfanaat Garry Hagger komt naar de Parkies. © PADI/Daniël

Ook Karen Damen, de 80’s band Topguns, Günther Neefs, The Rocket Guy en Garry Hagger zijn er dit jaar voor het eerst bij. In no-time waren de eerste voorstellingen van Karen Damen haar ‘One Woman Show’ uitverkocht. Begeleid door haar vaste pianist, recht voor de raap en no-nonsense geeft Karen op de Radio2 Parkies-concerten al een voorsmaakje van haar nieuwe theatertournee. Het publiek meepakken op een nostalgische trip naar de 80’s, dat is wat Topguns, de nieuwe band rond zanger Sean Dhondt, Karen Damen’s echtgenoot en drummer Antony Van der Wee, en gitarist John Miles Jr. (zoon van) doet. De gelijkgestemde zielen van Topguns laten straks het publiek meezingen met pure 80’s classics van o.a. Phil Collins, Bruce Springsteen, Simple Minds, INXS e.v.a.

In ‘Liefde voor Muziek’ is Günther Neefs, zoon van de iconische Louis, dit seizoen één van de absolute smaakmakers. De voorbije jaren bracht Günther 15 gevarieerde Nederlands- en Engelstalige albums uit, waarvan er enkelen werden bekroond met goud en platina. Uit dat repertoire, aangevuld met nummers uit zijn aankomende nieuwe album ‘De kracht van muziek’, is hij met zijn 3-Band deze zomer te gast op de Radio2 Parkies.

Met een uitgebreide tournee nam Sir Elton John afscheid van het publiek als live artiest. Dankzij The Rocket Guy, de Nederlandse band rond zanger Guy Harris, leven de onsterfelijke klassiekers van dé onbetwistbare Britse glamourkoning van de rockpiano verder op het podium. Dankzij hun sterke reputatie kan je met The Rocket Guy lekker meegenieten van het schitterende repertoire van de excentrieke, iconische Britse wereldartiest. ‘i’m Still Standing Standing’, ‘Rocket Man’, ‘Your Song’ en nog veel meer hits passeren de revue.

Fietsfanaat Garry Hagger, die met ‘Het Allermooiste’ meer dan 30 jaar geleden doorbrak bij het grote publiek, oogt scherp, heeft veel energie en vooral goesting om met zijn muzikanten deze zomer het publiek plat te spelen. Zijn krachtige stemgeluid is nog steeds het handelsmerk van deze topentertainer. Met frisse popnummers, zoals ‘Alles wat ik wil’, ‘Alleen bij haar’, maar ook zijn nieuwste single ‘Kom bij mij’, blijft hij actueel en is hij mee met z’n tijd.

Voor Eurovisiesongfestival-revelatie Gustaph, die 7de werd op de voorbije editie, zijn de Radio2 Parkies-concerten geen onbekend terrein. De voorbije jaren was hij in diverse bezettingen immers steeds van de partij. Omringd door zijn muzikanten, zorgt de veelzijdige ‘Because of You’-zanger straks weer voor een reeks geslaagde optredens.

Na hun succesvolle debuut staan Gers Pardoel, Margriet en Celien Hermans, Mathias Vergels, ABBA4U en Bart Kaëll voor de 2de keer op de Radio2 Parkies-affiche. Gers Pardoel, (‘Ik neem je mee’, ‘Bagagedrager’, ‘Zo Bijzonder’) vervolledigt zijn geslaagde tournee en speelt dit jaar op de nieuwe locaties en de plekken waar hij vorig jaar niet stond. Met ‘Lekker blijven hangen’ won Margriet Hermans vorig jaar de Zomerhit, iets wat ze dit jaar letterlijk neemt, want samen met haar muzikanten en dochter Celien is ze opnieuw van de partij. Bart Kaëll en zijn muzikanten brengen zijn gesmaakte klassiekers zoals o.a. ‘Zeil je voor het eerst’ en ‘De Marie-Louise’. De Belgische topband ABBA4U grasduint opnieuw in het rijke verleden van Zweden’s bekendste popband aller tijden en Mathias Vergels en zijn musicerende mannen van Het Goede Voorbeeld spelen straks weer een retestrakke set, inclusief Mathias zijn nieuwste single ’Te mooi om waar te zijn’

Meezingen, feesten en dansen doe je ook met Cookies And Cream. De Antwerpse band, die na o.a. ‘Mis je’en ‘Camping Disco’, zopas de nieuwe single ‘SuperNice’ lanceerde, speelt zowel in een reguliere als XXL-versie. Even plezant, maar dan in een lightversie, zijn de Soulbrothers Wim Soutaer, Charles Van Domburg en Vincent Goeminne. Ook Cocojr. en Sandrine zorgen met Truephonic voor de nodige sfeer, net als Peter Van Laet die de grootste hits van Mama’s Jasje brengt. (PADI)

De 32ste Radio 2 Parkies-concerten vinden in juli en augustus 2023 plaats op 19 locaties in Vlaanderen en zijn opnieuw gratis. Vanaf 19u00 is het publiek welkom voor een inloopprogramma, gevolgd door de hoofdartiest. Opwww.parkies.bevind je de komende dagen alle informatie rond de locaties en de optredende artiesten.