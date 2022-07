Dé videoclip van ‘Olivia’ van Cleymans & Van Geel

Midden juni brachten de boezemvrienden Jelle Cleymans en Jonas Van Geel het album ‘We kunnen ons redden’ én de single ‘Olivia’ uit. Met die single is het duo trouwens genomineerd voor de Zomerhit Award van Eén en Radio 2. Vandaag om 17 uur lanceerden ze de videoclip van ‘Olivia’.

Nog een hele zomervakantie lang staan de twee op verschillende podia in heel Vlaanderen. Van de Bollekesfeesten (Antwerpen) over de Gentse Feesten, Paal op stelten, Rijversfestival (Zomergem) en Buikrock (Deerlijk). Op 19 augustus staan ze met hun full band op het podium van de Proximus Pop Up Arena in Middelkerke-Bad. In het najaar volgt een theatertour. Hun propvolle agenda vind je hier: https://www.cleymansenvangeel.be/. (PADI)

De videoclip bekijk je hier: https://www.youtube.com/watch?v=_xr83Hww-4o