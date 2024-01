De verhalen na de ‘zwarte loper’ op de MIA’s: Waar denkt Kids With Buns aan terug? En welke MIA wilde Brihang het liefst winnen?

In het Antwerpse Sportpaleis poseerden heel wat bekende Vlamingen op de ‘zwarte loper’ van De MIA’s. Enkele minute later verdwenen ze om dan even verderop te praten met de geschreven pers. Ook wij hielden bekende namen tegen en stelden kort enkele vragen.

GUSTAPH (4 nominaties)

Gustaph, ook de opener later op de avond, kwam als eerste langs. Hij was gekleed in een kleurige creatie van Walter Van Beirendonck. Met gezonde stress keek hij de avond tegemoet.

Kids With Buns © PADI

KIDS WITH BUNS (2 nominaties)

Marie Van Uytvanck en Amber Piddington vertelden dat ze reeds vier jaar bezig zijn met hun indiepop. Drie jaar geleden wonnen ze de Nieuwe Lichting op STUBRU en dit zonder conservatoriumpassage, al doende geleerd dus. Qua timing vinden ze hun nominatie perfect want ze lanceerden zopas hun eerste plaat ‘Out of Place’. Was het Labadoux Festival in Ingelmunster een goede opstap in hun carrière? “Het is zot”, zeggen ze,”want we worden hier nog dikwijls over aangesproken.”

Kristel Verbeke © PADI

KRISTEL VERBEKE (aankondiging MIA Nederlandstalig)

Kristel schitterde in een ‘uitgeleende’ creatie van Natan als een modern Roodkapje. Ze is blij dat ze de MIA voor ‘Beste Nederlandstalig Lied’ mag bekendmaken, want Nederlands komt nog altijd ietsje meer binnen. Haar favoriet is Pommelien Thijs, omdat ze haar een selfmade artieste vindt met een geweldige impact op de jongere generatie. Het kriebelt niet meer om zelf te zingen. Ze kan nu haar ei kwijt op TV in haar programma ‘Zorgen voor mama’ en ‘Geld gezocht’, waar ze hoopt zelf een impact te hebben om armoede bespreekbaar te maken. En ook al omdat ze blij is dat ze de muzikale genen doorgegeven heeft aan haar dochters. Van een trotse mama gesproken.

Portland © PADI

PORTLAND (1 nominatie) / JENTE PIRONET (1 nominatie)

De eerste vraag voor hem is natuurlijk hoe het met hem gaat (na zijn diagnose van kanker). Hij gaf toe dat hij uitgeput en vermoeid is, maar vooral excited. Hij is nog in nabehandeling, maar ziet de toekomst vol hoop tegemoet. Voor dit jaar zijn er al veel shows ingepland. Hij staat nu wel anders op het podium, meer onder het motto ‘Carpe Diem’. In zijn muziek laat hij zich niet in hokjes stoppen. Gestart met een noiseband gaat hij over naar indiepop en door het programma ‘Liefde Voor Muziek’ zong hij nu zelfs op de MIA’s een duet met METEJOOR van zijn hit ‘Ze meent het’/‘She really means it’. Het was een kippenvelmoment. Zelfs met zijn outfit laat hij zich niet in een hokje stoppen. Hij draagt gewoon tweedehandskledij, vanavond een broek van zijn zus. Het siert hem. Hij mocht zich later op de avond de trotse bezitter noemen van de MIA voor ‘Best Alternativ’. Niets staat een derde passage op het Labadoux Festival in Ingelmunster in de weg. Hij wil er al voor tekenen, samen met zijn groep.

Black Box Revelation © PADI

BLACK BOX REVELATION (1 nominatie)

Zanger/gitarist Jan Paternoster en drummer Dries Van Dijck zijn hun heerlijke zelve, rockers pur sang. Ze hopen op de MIA voor ‘Beste groep’. Vroeger hebben ze al vijf MIA’s bij elkaar gesprokkeld. Het zou leuk zijn daar een zesde aan toe te voegen net na de lancering van hun zesde plaat. Goede promo ook voor hun nieuwe single die uitkomt in de lente. Als die gegeerde MIA er niet komt dan is er toch nog iets dat Jan zijn hart sneller doet slaan. Hij wordt weer twee ritten ‘Chef van de peleton’ in de komende campagne van ‘Kom Op Tegen Kanker’.

Hugo Sigal © PADI

HUGO (1 nominatie)

Dat het goed met hem gaat. Dat hij nu en dan toch nog een serieus dipje heeft. Maar hij moet vooruit. Hugo ten voeten uit. De outfit voor de ‘zwarte loper’ komt gewoon uit zijn kast. En hij heeft een grote kast, zegt hij. Allemaal gekozen door Colleke. Later op de avond zal hij heel geëmotioneerd zijn gewonnen MIA voor ‘Best Vlaams Populair’ delen met zijn Colleke Hierboven.

Brihang © PADI

BRIHANG / BOUDY VERLEYE (6 nominaties)

Als hij moet kiezen, wil hij wel graag de MIA voor ‘Beste Album’. “Maar ik reken er niet op”, zegt hij, “want de concurrentie is te groot.” Horen we daar iets van de befaamde West-Vlaamse bescheidenheid? Na zijn verhuis naar Brussel is zijn tongval iets universeler geworden, maar West-Vlaanderen blijft hem aantrekken, vooral dan ‘het zeetje’. (Brihang is afkomstig van Knokke-Heist). Op zijn CV staat rapper, beeldhouwer, poëet. Vanwaar de fascinatie voor poëzie? “Het heeft niets met school te maken”, zegt hij. Hij heeft zelfs dyslexie. Hij leest niet graag. Maar poëzie is wel leuk en het biedt je een vrije vorm van schrijven. Een mooi woord vindt hij ook ‘Droomvoeding’. Het werd hem aangereikt door zijn vrouw Inca. Het werd de titel van zijn vierde LP. Hij ligt voor de cover hiervan op een stapel blauwe kistjes die marktkramers gebruiken om hun waren in te stapelen. Als promostunt stond hij op vijf verschillende marktplaatsen tussen de andere kraampjes om zijn merchandise aan te prijzen. Laat dit nu net de MIA zijn die hij binnenrijft, de MIA voor ‘Best Artwork’. Als dit niet poëtisch is.

Pommelien © PADI

POMMELIEN THIJS (9 nominaties)

Ook bij haar graag de MIA voor ‘Best Album’; want deze is niet alleen voor zichzelf maar ook voor haar ganse entourage. Haar outfit is selfmade. Een topje gemaakt uit oude vinylplaten. Ze wilde er stukjes uit haar nieuwe album insteken maar daar was het vinyl niet geschikt voor. Ze vond die platen wel op vakantie in Zweden. Haar zenuwen zijn goed, haar stress valt al weg en ze zal proberen ervan te genieten. Hoeveel MIA’s denkt ze vanavond binnen te rijven? Ze vond het verleden jaar al waanzinnig (toen rijfde ze 3 MIA’s binnen). Niemand moet vragen hoe ze zich voelde toen bleek dat ze er deze keer 5 in de wacht kon slepen. Straffe madam!(PADI & Marianne)