De Romeo’s waren met ‘Close Up Tour’ te gast in Silt in Middelkerke: “Drie enthousiaste mannen vol energie en onvermoeibaar!”

“De Romeo’s: dat zijn drie grappige, enthousiaste mannen, die het publiek direct inpalmen, vol energie zitten en dus onvermoeibaar zijn”, schreef onze medewerkster Marleen over haar bezoek aan het optreden ‘Close Up tour’ van De Romeo’s in Silt in Middelkerke en dit in een organisatie van PMLE uit West-Vlaanderen.

“Wie kwam kijken naar een ‘gewoon’ concert van De Romeo’s kwam bedrogen uit. De heren namen ons immers mee naar de jaren 50, 60 en 70. Ze waren alle drie keurig in smoking. Ze begonnen hun eerste optreden van hun ‘Close Up Tour’ met ‘Sound of Silence’ van Simon and Garfunkel. De toon was gezet en de liedjes vlogen rond onze oren, zoals ‘Wanne Hold Your Hand’ van The Beatles, ‘Pretty Woman’ van Roy Orbison, ‘La Bamba’, enz. Elvis Presley mocht eveneens niet ontbreken met ‘Ist Now Or Never’ om dan te komen tot ‘O Solemio’, waar Kris het beste uit zichzelf haalde. Na de pauze begonnen ze met een eigen nummer ‘That’s Ok’, precies afkomstig uit de jaren vijftig, maar geschreven door Davy. De Romeo’s bleven swingen. Het trio bestaat 23 jaar en dat was ook een reden om ‘Happy Together’ in te zetten. Het concert werd afgesloten met ‘Hey Jude’. De Romeo’s: anders dan anders, maar wél prachtig. (PADI & Marleen)

De integrale agenda van De Romeo’s (ook de data van de ‘Close Up Tour’) vind je terug op www.deromeos.be